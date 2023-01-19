ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Календарь для комнатных цветов на февраль 2023: удачные и неудачные дни

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 10:02
Календарь для комнатных цветов на февраль 2023: удачные и неудачные дни Как правильно ухаживать за комнатными растениями (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Комнатные растения будут радовать вас активным ростом и пышным цветением, если за ними правильно регулярно ухаживать. Многие цветоводы верят, что делать это нужно согласно лунному календарю, в котором учитываются фазы спутника Земли.

Об этом в Telegram пишет канал Квіти і рослини.

Как ухаживать за растениями в феврале

В конце зимы многие переключаются на высадку рассады, забывая о вазонах. Но этого не стоит делать, так как этот период очень важен для комнатных растений.

В это время домашние цветы все еще нуждаются в дополнительном освещении, как и во все зимние месяцы.

Важен умеренный полив, а также обязательное рыхление почвы. Такими действиями вы предотвращаете брожение почвы и обеспечиваете доступ кислорода к корням.

Также позаботьтесь о комфортной температуре и защитите вазоны от возможных сквозняков.

Лунный календарь по уходу за комнатными растениями:

  • Пересадка и посадка вазонов: 1-9, 20-24 февраля.
  • Неприятные дни для работы с корнями: 10, 13-19, 25, 26, 28.
  • Дни отдыха растений: 11, 12, 27.

Самым плодородным днем месяца считается 14-е число или 24-й лунный день.

Раньше мы писали о правильном уходе за орхидеями – как сделать, чтобы растения пышно цвели и росли.

Кроме того, читайте, какие окна идеально подходят для различных видов комнатных цветов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини