Календар іменин на травень 2025: кого вітати і як назвати малюка, щоб він був під захистом Ангела

Іменини та День Ангела - у чому суть традиції

Іменини - це день, коли вшановують пам'ять святого, на честь якого названа людина. День ангела - часто вживається як синонім іменин, хоча буквально стосується Ангела-Хранителя, якого людина отримує при Хрещенні. У народі ці терміни зазвичай взаємозамінні при згадці календаря.

День Ангела святкують традиційно в той день пам'яті святого з цим ім'ям, який є найближчим після дня народження людини протягом року, або безпосередньо в день народження. Це день пам'яті небесного покровителя і нагода звернутися до нього з молитвою.

Дні Ангела у травні 2025

1 травня - Єремія, Ігнатій, Макарій, Тамара, Ніна

2 травня - Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя

3 травня - Тимофій, Микола, Петро, Феодосій, Уляна, Юліана

4 травня - Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Ян, Марія, Пелагея

5 травня - Адріан, Яків, Ірина, Ярина, Аріна

6 травня - Діонісій, Парфеній, Варвара, Іларіон, Ян, Юдита

7 травня - Антоній, Давид, Іван, Йосип, Ісидор, Михайло, Платон, Стефан, Фадей, Анастасія, Теодора.

8 травня - Арсеній, Іван, Адріан, Ян

9 травня - Йосип, Микола, Гавриїл, Дмитро, Акуліна

10 травня - Еразм, Кирило, Онисим, Симеон, Ісидора, Таїсія.

11 травня - Олександр, Кирило, Мефодій, Герман, Никодим, Софроній, Михайло, Ростислав

12 травня - Герман, Епіфаній, Антон, Денис, Петро, Теодор, Федір, Філіп, Ян

13 травня - Олександр, Георгій, Єфимій, Єгор, Макарій, Сергій, Тарас, Аріна, Гликерія, Ірина

14 травня - Ісидор, Леонтій, Максим, Микита.

15 травня - Дмитро, Ігнат, Пахом, Анастасія

16 травня - Олександр, Віталій, Аркадій, Георгій, Сава, Теодор, Муза.

17 травня - Андроник, Стефан, Євдокія, Єфросинія

18 травня - Андрій, Давид, Діонісій, Іраклій, Павло, Петро, Симеон, Теодор, Клавдія, Матрона, Олександра, Христина, Юлія, Фаїна

19 травня - Іван, Йосип, Никодим, Валентин, Максим, Матвій, Іванна, Марія, Марфа, Соломія, Сусанна, Тамара.

20 травня - Олександр, Олексій, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна

21 травня - Андрій, Костянтин, Михайло, Теодор, Олена, Ілона

22 травня - Данило, Захар, Макар, Павло, Яків, Софія

23 травня - Афанасій, Данило, Михайло, Леонтій, Дарина, Марія, Єфросинія.

24 травня - Іван, Симеон, Стефан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія (Оксана)

25 травня - Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян

26 травня - Олександр, Георгій, Іван, Карп, Макар, Єгор, Ілона, Олена.

27 травня - Іван, Кипріян, Леонід, Ніл, Фотій, Теодора, Анастасія

28 травня - Денис, Дмитро, Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Олена, Софія

29 травня - Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна

30 травня - Василь, Яків

31 травня - Єремія, Борис, Остап, Роман, Філіп, Христина.