Місячний посівний календар на травень 2025: сприятливі дні для усіх рослин

Місячний календар на травень допомагає господарям краще планувати садово-городні роботи, обираючи сприятливі періоди для посіву, пересаджування та догляду за рослинами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сприятливі та несприятливі дні у травні для догляду за різними рослинами.

Що саме сіяти та висаджувати у травні

У травні вибір культур для вирощування дуже широкий. Для відкритого ґрунту підходять не лише традиційні овочі, а й зелень, квіти та навіть саджанці дерев і кущів.

Наприклад, огірки, гарбузи, помідори добре ростуть при посадці у теплу, підготовлену землю. Картоплю й моркву краще висівати у дні спадного Місяця, коли енергія зосереджена внизу, біля коріння.

Зелень - кріп, шпинат, петрушка, кінза - може висіватися декілька разів протягом місяця. Цибулю на перо висаджують також у першій половині місяця.

Серед квітів популярні айстри, чорнобривці, гладіолуси та петунії. У цей період можна висаджувати і саджанці плодових дерев, якщо весняні заморозки вже минули.

Фази Місяця у травні та їх вплив на посадки

1-3 травня (зростаючий півмісяць) - найкращий час для посіву зелені: салату, шпинату, кропу й петрушки. Також можна висаджувати розсаду капусти, огірків і перцю. Обов’язково проведіть полив і внесіть підживлення.

4 травня (перша чверть) - вдалий день для висадки томатів, гарбуза й кабачків. Молоді рослини потребують рясного поливу. Добре працюють органічні добрива.

5-11 травня (зростаючий опуклий Місяць) - час сіяти квасолю, гарбузи, огірки, а також висаджувати розсаду перцю, баклажанів та помідорів. Варто додати мінеральні добрива для активного росту.

12 травня (повний Місяць) - утримайтесь від посадкових робіт. Цього дня краще розпушити землю, видалити бур’яни та зібрати лікарські трави.

13-19 травня (спадаючий опуклий Місяць) - сприятливий період для висівання моркви, буряка й картоплі. Також проведіть проріджування сходів, підгортання рослин та обрізку сухих гілок.

20 травня (остання чверть) - ідеальний день для перекопування ділянки та боротьби з бур’янами. Проводьте обрізку на кущах малини та смородини. Можна підготувати нові місця для посадки.

21-26 травня (спадаючий півмісяць) - гарний час для посадки картоплі, цибулі та редьки. Не забудьте обробити рослини проти шкідників і полити грядки, замульчувавши ґрунт.

27 травня (молодик) - посадки не рекомендуються. Присвятіть день плануванню, відпочинку, підготовці інструментів і розпушуванню землі.

29-31 травня (зростаючий півмісяць) - можна знову сіяти зелень та скоростиглі овочі. Підходящий період для висадки розсади квітів. Рослини вдячно приймуть органічне підживлення.

Травень - найгарячіший місяць для справ на городі (фото: Freepik.com)

Догляд за рослинами

Посадка - лише перший крок до багатого врожаю. У травні слід активно працювати з ґрунтом: його потрібно рихлити, мульчувати, підживлювати органічними або мінеральними речовинами. Особливо ефективними такі роботи є у періоди між 5 і 26 травня, коли рослини активно засвоюють вологу та поживні елементи.

Також не варто забувати про захист культур. Тепло активізує шкідників - тлю, колорадського жука, грибкові захворювання. Для профілактики використовують біопрепарати, золу, настої з натуральних інгредієнтів.

Крім того, у травні доцільно формувати крони кущів та винограду, обрізаючи зайві та сухі гілки - найкраще це робити під час спадного Місяця.

Коли краще не садити і які дні найбільш сприятливі

Навіть найсприятливіший сезон має свої винятки. Наприклад, у дні повні (12 травня) та молодика (27 травня) краще утриматися від будь-яких посадок і пересаджувань. У ці дні краще планувати подальші дії або виконувати легкі роботи, що не стосуються безпосереднього контакту з рослинами.

З іншого боку, майже весь період з 1 по 11 травня, а також 29-31 травня, вважається ідеальним для висаджування більшості культур.