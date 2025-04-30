Календарь именин на май 2025: кого поздравлять и как назвать малыша, чтобы он был под защитой Ангела

Именины и День Ангела - в чем суть традиции

Именины - это день, когда чтят память святого, в честь которого назван человек. День ангела - часто употребляется как синоним именин, хотя буквально касается Ангела-Хранителя, которого человек получает при Крещении. В народе эти термины обычно взаимозаменяемы при упоминании календаря.

День Ангела празднуют традиционно в тот день памяти святого с этим именем, который является ближайшим после дня рождения человека в течение года, или непосредственно в день рождения. Это день памяти небесного покровителя и возможность обратиться к нему с молитвой.

Дни Ангела в мае 2025 года

1 мая - Иеремия, Игнатий, Макарий, Тамара, Нина, Нина

2 мая - Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя

3 мая - Тимофей, Николай, Петр, Феодосий, Ульяна, Юлиана

4 мая - Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Ян, Мария, Пелагея

5 мая - Адриан, Яков, Ирина, Ярина, Арина, Арина

6 мая - Дионисий, Парфений, Варвара, Илларион, Ян, Юдита

7 мая - Антоний, Давид, Иван, Иосиф, Исидор, Михаил, Платон, Стефан, Фаддей, Анастасия, Теодора.

8 мая - Арсений, Иван, Адриан, Ян

9 мая - Иосиф, Николай, Гавриил, Дмитрий, Акулина

10 мая - Эразм, Кирилл, Онисим, Симеон, Исидора, Таисия.

11 мая - Александр, Кирилл, Мефодий, Герман, Никодим, Софроний, Михаил, Ростислав

12 мая - Герман, Епифаний, Антон, Денис, Петр, Теодор, Федор, Филипп, Ян

13 мая - Александр, Георгий, Ефимий, Егор, Макарий, Сергей, Тарас, Арина, Гликерия, Ирина

14 мая - Исидор, Леонтий, Максим, Никита.

15 мая - Дмитрий, Игнат, Пахом, Анастасия

16 мая - Александр, Виталий, Аркадий, Георгий, Савва, Теодор, Муза.

17 мая - Андроник, Стефан, Евдокия, Ефросиния

18 мая - Андрей, Давид, Дионисий, Ираклий, Павел, Петр, Симеон, Теодор, Клавдия, Матрона, Александра, Кристина, Юлия, Фаина

19 мая - Иван, Иосиф, Никодим, Валентин, Максим, Матвей, Иванна, Мария, Марфа, Соломия, Сусанна, Тамара.

20 мая - Александр, Алексей, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна

21 мая - Андрей, Константин, Михаил, Теодор, Елена, Илона

22 мая - Даниил, Захар, Макар, Павел, Яков, София

23 мая - Афанасий, Даниил, Михаил, Леонтий, Дарья, Мария, Ефросиния.

24 мая - Иван, Симеон, Стефан, Теодор, Федор, Ян, Ксения (Оксана)

25 мая - Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян

26 мая - Александр, Георгий, Иван, Карп, Макар, Егор, Илона, Елена.

27 мая - Иван, Киприан, Леонид, Нил, Фотий, Феодор, Теодора, Анастасия

28 мая - Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Елена, София

29 мая - Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина, Мария, Фаина

30 мая - Василий, Яков

31 мая - Иеремия, Борис, Остап, Роман, Филипп, Кристина.