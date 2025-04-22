Вознесіння Господнє: коли святкувати у 2025 році й чому цей день такий важливий

Вознесіння Господнє - не просто дата в церковному календарі, а духовна подія, що зміцнює сприйняття віри. Проте чому це свято таке важливе та коли його відзначати - знають не всі.

Докладніше про те, коли відзначають Вознесіння Господнє, на яку дату припадає свято цього року, а також чим воно важливе, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли відзначають Вознесіння Господнє

В цілому святкування Великодня - найбільшого свята для християн - триває 40 днів, оскільки весь цей час Спаситель після свого Воскресіння перебував з апостолами та Богородицею.

Завершується його святкування саме Вознесінням Господнім - на 40-й день вшанування Світлого Христового Воскресіння.

"Як протягом 40 днів після нього Господь являвся Своїм учням, навчав їх та наставляв у Євангелії, так і Церква святкує цю найважливішу подію історії 40 днів - довше, ніж будь-яке інше свято", - пояснив Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Під час проповіді в день свята Вознесіння Господнього минулого року він нагадав громадянам, що після завершення 40 днів Господь у присутності багатьох свідків:

дав останні настанови апостолам;

благословив їх;

вознісся на небо.

Вознесіння Господнє у 2025 році: точна дата

Цього року українці святкували Великдень 20 квітня. Тому в цілому Світле Христове Воскресіння віряни відзначатимуть до 28 травня - дня Віддання свята Пасхи.

"Впродовж цього часу вірні вітатимуть одне одного знаним великоднім привітанням: "Христос воскрес! Воістину воскрес!", - уточнили у прес-службі ПЦУ.

Тим часом свято Вознесіння Господнього припадає у 2025 році на четвер, 29 травня (на 40-й після Великодня день).

Свято Вознесіння Господнього у 2025 році (скриншот: pomisna.info)

Чим важливе свято Воскресіння Господнього

За словами Епіфанія, Вознесіння Господнє:

стверджує наближення вірних до Бога;

стверджує наше оновлене єднання з Творцем.

"З одного боку ця подія є нібито сумною для учнів, бо Вознесінням Христовим завершився час, коли апостоли могли спілкуватися зі Спасителем так, як ми спілкуємося один з одним... Але з іншого боку Вознесіння є насправді подією радісною", - зауважив митрополит.

Він нагадав: завершивши все, для чого прийшов, Христос возноситься на небеса своєю людською природою.

"У такий спосіб таємничо, але правдиво і реально, Господь єднає через Себе людство зі Святою Трійцею. Слова "сів праворуч Бога" стосуються саме цього - завдяки Вознесінню в особі Христа людство в таємничий і незбагненний для розуму спосіб наблизилося до Божества", - розповів очільник ПЦУ.

Він додав, що Господь, "вознісшись на небеса і через це довершивши все необхідне для оновлення людської природи", не віддалився від людей.

Навпаки - дав і їм можливість наблизитися до Тройці, піднятися аж до небес.

Отже, за словами Епіфанія, святкуючи Вознесіння Господнє, віряни: