Календар на червень 2023: чи будуть додаткові вихідні на День Конституції

У червні українці відзначатимуть два великі свята - це День Конституції та Трійця. За законом, обидва ці свята – державні вихідні дні. Однак у 2023 році через воєнний стан ці дні будуть робочими.
Повний календар свят на червень 2023 року - читайте в матеріалі нижче.
У червні 30 днів і з них 22 – будуть робочими, а 8 – офіційними вихідними. Попри державні свята, додаткових вихідних днів цього року не буде.
Трійця цього року припадає на 4 червня, неділя. А День Конституції українці відзначатимуть 28 червня, у середу.
Крім того, є ще кілька важливих свят та дат – День захисту дітей, День медичного працівника, День скорботи та пам'яті жертв війни в Україні.
З 19 травня 2023 року почав діяти Закон №3057, яким було продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні з 20 травня 2023 року ще на 90 діб (до 18 серпня 2023 року).
Тому, згідно із Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", у червні не буде додаткових вихідних.
1 червня – День захисту дітей
4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, День господарських судів
5 червня – Всесвітній день довкілля
6 червня – День журналіста
8 червня – Всесвітній день океанів
9 червня – Міжнародний день друзів
11 червня – День працівників легкої промисловості
12 червня – День працівників фондового ринку
14 червня – Всесвітній день донора
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою
18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції
19 червня – День фермера
20 червня – Всесвітній день біженців
22 червня – День скорботи та пам'яті жертв війни в Україні
23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України
25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України
26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
28 червня – День Конституції України
До речі, раніше ми писали про те, які дати у червні 2023 року будуть найвдалішими, а які – небезпечними.
Також раніше ми розповідали, у які дні у 2023 році потрібно укладати шлюби.