Календарь на июнь 2023: будут ли дополнительные выходные на День Конституции

В июне украинцы будут отмечать два крупных праздника - это День Конституции и Троица. По закону, оба эти праздника - государственные выходные дни. Однако в 2023 году из-за военного положения, эти дни будут рабочими.
Полный календарь праздников на июнь 2023 - читайте в материале ниже.
В июне 30 дней и из них 22 - будут рабочими, а 8 - официальными выходными. Несмотря на государственные праздники, дополнительных выходных дней в этом году не будет.
Троица в этом году выпадает на 4 июня, воскресенье. А День Конституции украинцы будут отмечать 28 июня, в среду.
Кроме того, есть еще несколько важных праздников и дат - День защиты детей, День медицинского работника, День скорби и памяти жертв войны в Украине.
С 19 мая 2023 года начал действовать Закон №3057, которым были продлены военное положение и общая мобилизация в Украине с 20 мая 2023 года еще на 90 суток (до 18 августа 2023 года).
Поэтому, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в июне не будет дополнительных выходных.
1 июня – День защиты детей
4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов
5 июня – Всемирный день окружающей среды
6 июня – День журналиста
8 июня – Всемирный день океанов
9 июня – Международный день друзей
11 июня – День работников легкой промышленности
12 июня – День работников фондового рынка
14 июня – Всемирный день донора
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции
19 июня – День фермера
20 июня – Всемирный день беженцев
22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине
23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины
26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения
28 июня – День Конституции Украины
Кстати, ранее мы писали о том, какие даты в июне 2023 года будут самыми удачными, а какие - опасными.
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