Календарь на июнь 2023: будут ли дополнительные выходные на День Конституции

Выходные в июне

В июне 30 дней и из них 22 - будут рабочими, а 8 - официальными выходными. Несмотря на государственные праздники, дополнительных выходных дней в этом году не будет.

Троица в этом году выпадает на 4 июня, воскресенье. А День Конституции украинцы будут отмечать 28 июня, в среду.

Кроме того, есть еще несколько важных праздников и дат - День защиты детей, День медицинского работника, День скорби и памяти жертв войны в Украине.

С 19 мая 2023 года начал действовать Закон №3057, которым были продлены военное положение и общая мобилизация в Украине с 20 мая 2023 года еще на 90 суток (до 18 августа 2023 года).

Поэтому, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в июне не будет дополнительных выходных.

Календарь праздников и важных дат на июнь 2023

1 июня – День защиты детей

4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов

5 июня – Всемирный день окружающей среды

6 июня – День журналиста

8 июня – Всемирный день океанов

9 июня – Международный день друзей

11 июня – День работников легкой промышленности

12 июня – День работников фондового рынка

14 июня – Всемирный день донора

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции

19 июня – День фермера

20 июня – Всемирный день беженцев

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения

28 июня – День Конституции Украины