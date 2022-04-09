Яку зелень можна легко виростити на балконі: готуємо ящики і насіння

Багато українців через війну Росії проти України позбулися своїх невеликих грядок біля будинків і дачних ділянок. А в деяких місцях неможливо навіть виростити звичайну зелень, щоб підживити організми своєї сім'ї весняними вітамінами.

Однак корисну зелень можна виростити у звичайних горщиках і ящиках на балконах. Яку зелень можна виростити самостійно і як це зробити – читайте нижче.

Зелена цибуля

Така зелень росте зовсім невибагливо та особливого догляду не вимагає. Цибулі навіть грунт купувати не потрібно. Візьміть ємності (з-під йогуртів, наприклад, або розріжте пластикову пляшку уздовж). Налийте туди води та занурте коріння цибулинки. Пір'я зеленої цибулі з'являться вже через кілька днів.

А можна взяти звичайний ящик для розсади. Засипати туди землі (грунту) і висадити звичайну цибулю-сівок. Через тиждень у вас вже буде достатньо зелені для салату. Свій город можете поливати раз у два дні звичайною водою.

Петрушка

Для вирощування петрушки будинку є два способи: швидкий і повільний. У першому випадку в грунт потрібно помістити заздалегідь приготовані корінці. Така зелень проросте швидко і буде більш пишна.

Другий спосіб - кинути в грунт насіння і періодично поливати. Але потрібно пам'ятати, що петрушка сходить не дуже швидко в принципі – від трьох до чотирьох тижнів. І обов'язково земля повинна бути волога.

Крес-салат

Беремо ящик для розсади, засипаємо землю і висипаємо насіння крес-салату. Освітлення повинно бути достатнім, грунт потрібно регулярно поливати та рихлити. А пагони - проріджувати, щоб крес-салат був міцним і не загинув. Урожай можна збирати вже через 2-3 тижні.

Кріп

Кріп любить хороше освітлення і при нестачі світла він стане блідо-зеленим. Тому ящики або горщики для кропу потрібно ставити тільки на підвіконні. Від сухого повітря і зайвої вологості кріп почне хворіти.

Насіння кропу посійте в ящик для розсади та забезпечте всі необхідні умови. Кожні 3-4 тижні можна знімати урожай і засівати по-новому.

Шпинат

Шпинату теж потрібно хороше освітлення, і бажано багато сонячного світла. Якщо світла не вистачає - використовуйте додатково лампи денного освітлення. Оптимальна температура для шпинату - 18-22 градуси. Але і при +10 шпинат теж буде відмінно рости. Вибирайте для посіву скоростиглі сорти.