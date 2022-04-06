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Кардиолог рассказала, чем "кормить" сердце, чтобы оно было здоровым

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 10:00
Кардиолог рассказала, чем "кормить" сердце, чтобы оно было здоровым Фото: какие продукты надо для здоровья сердца (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, как надо питаться, чтобы поддерживать в тонусе сердце и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом рассказала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.

По словам медика, любимые микроэлементы сердца - калий и магний.

Почему нам нужны эти микроэлементы?

Калий улучшает работу сердечной мышцы и выводит избыточную жидкость из организма.

Продукты, богатые калием: капуста, тыква, абрикосы, чернослив, курага, изюм, плоды шиповника.

Магний обладает сосудорасширяющим действием и способствует профилактике спазмов сосудов, снижению артериального давления.

Много магния в моркови, свекле, салате, зелени петрушки, ягодах черной смородины, орехах.

Как питаться для здорового сердца

  • Красное мясо (свинина, говядина) не желательно употреблять более 2 раз в неделю.
  • Желательно частично заменить мясо на рыбу, птицу, бобовые (горох, фасоль, чечевицу).
  • Включайте в ежедневное питание каши, хлеб из муки грубого помола.
  • При приготовлении пищи используйте растительные масла: оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое, льняное (до 2 столовых ложек в день).
  • Молочные продукты следует употреблять с низким содержанием жира: несладкие йогурты, кефир 1%, творог 0-4%.
  • Ешьте больше фруктов и овощей (400 г в день), кроме картофеля.
  • Включайте в свой рацион морепродукты богатые йодом.
  • Готовьте еду на пару, отваривайте, запекайте без соли и лишь слегка подсаливайте уже приготовленные блюда.
  • Рекомендуется употреблять не более 2-3 яичных желтков в неделю
  • Из напитков отдайте предпочтение воде, зеленому чаю, натуральным сокам.

Что надо исключить из рациона или ограничить

  • Ограничить употребление соли, субпродуктов, алкоголя, кондитерских изделий, мороженого, пирожных, кофе и крепко заваренного чая.
  • Исключить колбасы, сосиски, копчености, гамбургеры, хот-доги, сало, паштеты, чипсы.
  • Мясные (не на кости) и рыбные бульоны допустимы, но не чаще двух раз в неделю.

Еще несколько важных советов

Кто имеет избыточную массу тела, важно постепенно худеть. Найдите способ, который подойдет для вас: марафон, диета, разгрузочные дни и тому подобное. Главное - сформировать правильные пищевые привычки.

Калорийность пищи должна соответствовать вашей степени физической активности.

В течение дня необходимо принимать пищу небольшими порциями примерно через каждые 2,5-3 часа.

И помните, что питание должно быть разнообразным - так вы обеспечите организм необходимыми микроэлементами.

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