Кардиолог рассказала, чем "кормить" сердце, чтобы оно было здоровым
Врач рассказала, как надо питаться, чтобы поддерживать в тонусе сердце и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом рассказала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.
По словам медика, любимые микроэлементы сердца - калий и магний.
Почему нам нужны эти микроэлементы?
Калий улучшает работу сердечной мышцы и выводит избыточную жидкость из организма.
Продукты, богатые калием: капуста, тыква, абрикосы, чернослив, курага, изюм, плоды шиповника.
Магний обладает сосудорасширяющим действием и способствует профилактике спазмов сосудов, снижению артериального давления.
Много магния в моркови, свекле, салате, зелени петрушки, ягодах черной смородины, орехах.
Как питаться для здорового сердца
- Красное мясо (свинина, говядина) не желательно употреблять более 2 раз в неделю.
- Желательно частично заменить мясо на рыбу, птицу, бобовые (горох, фасоль, чечевицу).
- Включайте в ежедневное питание каши, хлеб из муки грубого помола.
- При приготовлении пищи используйте растительные масла: оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое, льняное (до 2 столовых ложек в день).
- Молочные продукты следует употреблять с низким содержанием жира: несладкие йогурты, кефир 1%, творог 0-4%.
- Ешьте больше фруктов и овощей (400 г в день), кроме картофеля.
- Включайте в свой рацион морепродукты богатые йодом.
- Готовьте еду на пару, отваривайте, запекайте без соли и лишь слегка подсаливайте уже приготовленные блюда.
- Рекомендуется употреблять не более 2-3 яичных желтков в неделю
- Из напитков отдайте предпочтение воде, зеленому чаю, натуральным сокам.
Что надо исключить из рациона или ограничить
- Ограничить употребление соли, субпродуктов, алкоголя, кондитерских изделий, мороженого, пирожных, кофе и крепко заваренного чая.
- Исключить колбасы, сосиски, копчености, гамбургеры, хот-доги, сало, паштеты, чипсы.
- Мясные (не на кости) и рыбные бульоны допустимы, но не чаще двух раз в неделю.
Еще несколько важных советов
Кто имеет избыточную массу тела, важно постепенно худеть. Найдите способ, который подойдет для вас: марафон, диета, разгрузочные дни и тому подобное. Главное - сформировать правильные пищевые привычки.
Калорийность пищи должна соответствовать вашей степени физической активности.
В течение дня необходимо принимать пищу небольшими порциями примерно через каждые 2,5-3 часа.
И помните, что питание должно быть разнообразным - так вы обеспечите организм необходимыми микроэлементами.
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