Какую воду пьют киевляне: эксперты исследовали воду из крана в столице

Жители Киева массово жалуются на плохое качество воды. Люди говорят, что вода течет желтая и воняет. А те, кто поставил дома фильтры показывают сколько на них грязи. Качество воды проверили в независимой лаборатории.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Валерия живет в старом доме на Левом берегу Киева. Она не пьет воду из-под крана даже кипяченную. Во всем обвиняет "Киевводоканал". На правом берегу Леонид живет в новом доме и установил фильтры.

Интересно, что в "Киевводоканале" недавно заявили, что их вода чистая настолько, что ее можно пить сырой. Такое заявление вызвало иронию у многих пользователей сети, и они начали публиковать фото грязной воды и грязных фильтров.

На Днепровской водозаборной станции, показали, как они очищают воду. При этом установленным фильтрам уже 60 лет. На станции воду обеззараживают: говорят, все меньше хлором.

При этом на станции говорят, что воду можно пить, а ее желтоватый оттенок - это из-за воды в реках, откуда идет забор, у Днепра и на Десне.

В лаборатории при Минздраве Украины подтвердили, что воду в Десне ухудшилась, но тоже заявили, что ее можно пить. Они также отметили старые ржавые коммуникации.

Журналисты решили проверить качество воды в независимой лаборатории. Воду взяли дома у Валерии и Леонида.

Эксперты отметили, что у Валерии из-под крана в воде есть бактерии.

"Цветность и перманганатная окисляемость. Бактерии, например, там, или на водопроводных трубах отложения плесени, или какого-то грибка", - заявил эксперт.

Образцы воды в новом доме Леонида тоже показали не лучшие результаты.

"Окрашенность. Мутность, марганец и перманганатная окисляемость", - такой вердикт экспертов.

Работники лаборатории говорят о том, что постоянно фиксируют случаи превышения норм вредных веществ в воде. Это происходит во всех районах Киева.

Эксперты исследовали воду из крана в Киеве (видео: YouTube)