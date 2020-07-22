Какую специальность выбрать: профессии, которые будут приносить деньги

Первого августа в Украине стартует вступительная кампания. При этом еще есть много выпускников школ, которые не определились с выбором профессии и сейчас раздумывают над тем какую специальность им лучше освоить.

Эксперты рассказали о профессиях, которые смогут принести хороший заработок. Так, по словам Владимира Бахрушина, самыми перспективными являются профессии, которые предусматривают всестороннюю фундаментальную подготовку - математика, естественные науки, экономика и право. Об этом сообщает издание "Еспрес".

Вторая группа перспективных специальностей – общеинженерные, IT, педагогические, медицинские, управленческие и аграрные. Впоследствии они требуют овладевать новыми инструментами и технологиями, но связанные с ними специальности останутся востребованными еще много лет.

HR-эксперт Татьяна Пашкина говорит о том, что в Украине не хватает IT-специалистов. Они входят в первую тройку более всего востребованных. При этом в следующие годы увеличится спрос на системных администраторов.

Еще одно перспективное направление – это фармацевтика. Даже в кризис количество вакансий здесь не уменьшилось. Специалисты нужны как в аптеки, так и в больницы.

До сих пор также большой спрос на сварщиков, механиков, слесарей и т.д. В городах-миллионниках сантехники получают от 30 тысяч гривен и очередь к хорошим специалистам на полгода.

В будущем также будет расти спрос на специалистов-робототехников, специалистов интернета умных вещей. Также появится больше вакансий, которые связанные с генной инженерией, нейросетями, и тому подобное.

Напомним, студент, бросивший яйцо в Януковича, стал большой "шишкой" в Укрзализныце.

Ранее в Киеве студентов удерживали в военкомате.