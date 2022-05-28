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Какую популярную обувь лучше не носить летом: может навредить ногам

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Суббота 28 мая 2022 17:18
Какую популярную обувь лучше не носить летом: может навредить ногам Какая обувь вредна для здоровья (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Эксперты назвали несколько популярных видов летней обуви, которая способна навредить ногам. Речь идет о повседневной и удобной, как казалось обуви.

Какая обувь может серьезно навредить, сообщает UkrHealth.

От какой обуви лучше отказаться

Специалисты говорят, что не лучшим выбором для лета являются слипоны, ведь они не поддерживают ногу в области пятки и лодыжки. В частности, из-за этого конечность часто "скользит", что угрожает перенапряжением сухожилий и болевыми ощущениями в пятке.

Также частое использование вьетнамок угрожает деформацией стопы. Грубая резиновая перемычка может вызвать болезненные мозоли. Такую обувь стоит использовать только в бассейне или на пляже. Однако, не как повседневный вариант.

Кроме того, туфли на танкетке создают чрезмерное давление на плюсневые кости стопы, что может привести к боли в спине.

Туфли также могут нанести вред здоровью. Через высокий каблук меняется походка, амортизационная функция стопы (при ходьбе она должна смягчать удары, а иначе идет нагрузка на позвоночник). Результатом может стать головная боль, остеохондроз, деформация межпозвонковых дисков. Также может возникнуть нарушение осанки, положения таза относительно позвоночника.

К тому же в туфлях узкий носок сдавливает пальцы. Это может привести к ухудшению кровообращения в нижних конечностях, мозолям, вальгусному отклонению (искривлению) большого пальца, вросшим ногтям.

Эксперт советует всем женщинам и мужчинам, особенно в летнее время, носить летние плоские сандалии, которые лучше всего имитируют босые ноги, а также часто менять различные модели обуви, чтобы не давать мышцам ног расслабляться.

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