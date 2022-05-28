Яке популярне взуття краще не носити влітку: може нашкодити ногам
Експерти назвали кілька популярних видів літнього взуття, яке здатне нашкодити ногам. Мова йде про повсякденне та зручне, як здавалося взуття.
Яке взуття може серйозно нашкодити, повідомляє UkrHealth.
Від якого взуття краще відмовитись
Фахівці кажуть, що не кращим вибором для літа є сліпони, адже вони не підтримують ногу в області п’яти і щиколотки. Зокрема, через це кінцівка часто "ковзає", що загрожує перенапруженням сухожиль і больовими відчуттями в п’яті.
Також часте використання в’єтнамок загрожує деформацією стопи. Груба гумова перемичка може викликати болючі мозолі. Таке взуття варто використовувати тільки в басейні або на пляжі. Однак, не як повсякденний варіант.
Окрім того, туфлі на танкетці створюють надмірний тиск на плеснові кістки стопи, що може призвести до болю в спині.
Туфлі також можуть завдати шкоди здоров'ю. Через високий каблук змінюється хода, амортизаційна функція стопи (при ходьбі вона повинна пом'якшувати удари, а інакше відбувається навантаження на хребет). Результатом може стати головний біль, остеохондроз, деформація міжхребцевих дисків. Також може виникнути порушення постави, положення тазу стосовно хребта.
До того ж у туфлях вузький носок здавлює пальці. Це може призвести до погіршення кровообігу в нижніх кінцівках, мозолів, вальгусному відхиленню (викривленню) великого пальця, врослих нігтів.
Експерт радить всім жінкам і чоловікам, особливо в літню пору, носити літні плоскі сандалі, які найкраще імітують босі ноги, а також часто міняти різні моделі взуття, щоб не давати м’язам ніг розслаблятися.
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