Какой церковный праздник 15 сентября: что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела
15 сентября - это церковный день памяти Антония и Феодосия Печерских. В народе отмечают день Мамонтия.
Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.
В эту дату православная церковь отмечает день памяти мученика Маманта Кесарийского, жившего в III веке. Он пользовался большой любовью среди животных, потому был прозван Мамонтием Овчарником или Овчинником. По преданию, его не трогали дикие звери, а когда Мамонтия бросили им на съедение, звери стали к нему ласкаться.
В этот день по приметам в хлеву как защиту от сглаза и порчи вешали старую поношенную обувь. Дом окуривали ладаном для защиты от нечисти. День считается хорошим для любовных дел, свиданий и предложений руки и сердца.
Приметы 15 сентября
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К Мамонтию черемуха должна полностью сбросить листву.
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Низкие облака – к ненастью.
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Ясно – осень будет теплой, дождливо – сухой.
Что нельзя делать 15 сентября
- В этот день категорически запрещается жаловаться на судьбу, иначе с бедами потом не удастся справиться еще долго.
- Нельзя плохо обращаться с животными, бить их и обижать.
- Не начинайте никаких новых дел, это к провалу и неудачам.
- Не надевайте вызывающую одежду, чтобы не привлечь к себе сглаз.
- Женщинам лучше не ходить в лес.
Именины сегодня празднуют
Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.
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