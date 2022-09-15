Яке церковне свято 15 вересня: що не можна робити, а кого привітати з днем ангела

15 вересня - це церковний день пам'яті Антонія і Феодосія Печерських. У народі відзначають День Мамонтія.

Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.

У цю дату православна церква відзначає день пам'яті мученика Маманта Кесарійського, який жив в III столітті. Він користувався великою любов'ю серед тварин, тому був прозваний Мамонтієм Овчарником або Овчинником. За переказами, його не чіпали дикі звірі, а коли Мамонтія кинули їм на поживу, звірі стали до нього пеститися.

У цей день за прикметами в хліві як захист від пристріту вішали стару поношене взуття. Будинок обкурювали ладаном для захисту від нечисті. День вважається хорошим для любовних справ, побачень і пропозицій руки і серця.

Прикмети 15 вересня

До Мамонтія черемха повинна повністю скинути листя.

Низькі хмари - до негоди.

Ясно - осінь буде теплою, дощитиме – сухою.

Що не можна робити 15 вересня

У цей день категорично забороняється скаржитися на долю, інакше з бідами потім не вдасться впоратися ще довго.

Не можна погано поводитися з тваринами, бити їх і ображати.

Не починайте ніяких нових справ, це до провалу і невдач.

Не надягайте яскравий одяг, щоб не привернути до себе пристріт.

Жінкам краще не ходити в ліс.

Іменини сьогодні святкують

Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан.