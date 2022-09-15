Яке церковне свято 15 вересня: що не можна робити, а кого привітати з днем ангела
15 вересня - це церковний день пам'яті Антонія і Феодосія Печерських. У народі відзначають День Мамонтія.
Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.
У цю дату православна церква відзначає день пам'яті мученика Маманта Кесарійського, який жив в III столітті. Він користувався великою любов'ю серед тварин, тому був прозваний Мамонтієм Овчарником або Овчинником. За переказами, його не чіпали дикі звірі, а коли Мамонтія кинули їм на поживу, звірі стали до нього пеститися.
У цей день за прикметами в хліві як захист від пристріту вішали стару поношене взуття. Будинок обкурювали ладаном для захисту від нечисті. День вважається хорошим для любовних справ, побачень і пропозицій руки і серця.
Прикмети 15 вересня
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До Мамонтія черемха повинна повністю скинути листя.
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Низькі хмари - до негоди.
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Ясно - осінь буде теплою, дощитиме – сухою.
Що не можна робити 15 вересня
- У цей день категорично забороняється скаржитися на долю, інакше з бідами потім не вдасться впоратися ще довго.
- Не можна погано поводитися з тваринами, бити їх і ображати.
- Не починайте ніяких нових справ, це до провалу і невдач.
- Не надягайте яскравий одяг, щоб не привернути до себе пристріт.
- Жінкам краще не ходити в ліс.
Іменини сьогодні святкують
Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан.
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