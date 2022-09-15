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Яке церковне свято 15 вересня: що не можна робити, а кого привітати з днем ангела

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Четвер 15 вересня 2022 06:01
Яке церковне свято 15 вересня: що не можна робити, а кого привітати з днем ангела Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

15 вересня - це церковний день пам'яті Антонія і Феодосія Печерських. У народі відзначають День Мамонтія.

Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.

У цю дату православна церква відзначає день пам'яті мученика Маманта Кесарійського, який жив в III столітті. Він користувався великою любов'ю серед тварин, тому був прозваний Мамонтієм Овчарником або Овчинником. За переказами, його не чіпали дикі звірі, а коли Мамонтія кинули їм на поживу, звірі стали до нього пеститися.

У цей день за прикметами в хліві як захист від пристріту вішали стару поношене взуття. Будинок обкурювали ладаном для захисту від нечисті. День вважається хорошим для любовних справ, побачень і пропозицій руки і серця.

Прикмети 15 вересня

  • До Мамонтія черемха повинна повністю скинути листя.

  • Низькі хмари - до негоди.

  • Ясно - осінь буде теплою, дощитиме – сухою.

Що не можна робити 15 вересня

  • У цей день категорично забороняється скаржитися на долю, інакше з бідами потім не вдасться впоратися ще довго.
  • Не можна погано поводитися з тваринами, бити їх і ображати.
  • Не починайте ніяких нових справ, це до провалу і невдач.
  • Не надягайте яскравий одяг, щоб не привернути до себе пристріт.
  • Жінкам краще не ходити в ліс.

Іменини сьогодні святкують

Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан.

Дивіться також, календар церковних свят на жовтень 2022.

До речі, настає ретроградний Меркурій, що він може з собою принести.

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