С какой стороны кровати нужно спать женщине, чтобы иметь счастливую семью

Эксперты рассказали, с какой стороны кровати должна спать женщина, чтобы быть счастливой в браке. Такой эффект "правильного места" рядом с мужем имеет религиозное объяснение, давньонароднє и даже научное.

Не только в постели

Психологи говорят, что счастливый брак и гармония в семье зависят не только от места каждого из пары в постели.

Задумайтесь, с какой стороны находится женщина во время прогулок по парку, за столиком в кофейне, в такси, в кинотеатре?

Правильный ответ: женщина должна быть слева.

В это искренне верили наши предки

Еще в древности наши предки верили, что достижению гармонии в паре способствует то, с какой стороны от женщины спит мужчина.

И этому есть логическое объяснение. Большинство людей - праворукие. И именно в правой руке мужчина держит оружие, которым защищает своих родных от хищных зверей и врагов.

Так же и ребенок - он должен быть слева от мамы, как и детская колыбель.

А в народе говорили, что слева - сердце мужчины. Когда женщина слева, она ближе к сердцу.

Ученые это подтверждают

Дело в том, что мозг мужчины и женщины работает не совсем одинаково: левое полушарие мозга активнее у мужчин, оно отвечает за мышление и контролирует правую половину тела, а у женщин более активное правое полушарие, которое отвечает за эмоции и связано с левой половиной тела.

Чтобы взаимодополнять и поддерживать друг друга на энергетическом уровне женщина должна находиться слева от мужчины. Так супруги будут объединяться в одно целое, усиливая слабые стороны друг друга.

Во время венчания невеста всегда слева

По церковным традициям невеста также стоит с левой стороны от жениха. Это объясняется расположением икон: слева - образ Девы Марии, а справа - образ Иисуса Христа.

Что будет, если поменяться

Мы часто видим семьи, в которых жена тянет на себе все - детей, работу, дом. А мужчина все никак не выйдет сиз детского возраста и не способен после себя носки убрать.

Так, может, причина именно в этом? В нарушении энергетического взаимодействия?

Мы писали выше, что слева от мамы - ребенок. Таким образом мужчина превращается в вечного ребенка рядом с "маминой цыцей".

Попробуйте проанализировать ваши отношения, исходя из вашего места в постели. И расскажите нам в комментариях о ваших выводах.