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Замужние женщины массово совершают эти ошибки, после которых следует развод

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Воскресенье 15 мая 2022 21:25
Замужние женщины массово совершают эти ошибки, после которых следует развод Фото: Какие ошибки женщин приводят к разводу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Бывает так, что отношения в браке могут портиться, как нам кажется, по непонятным причинам. Однако причины есть, и они могут быть неочевидными. Давайте разберемся, какие ошибки могут допускать замужние женщины, причем в итоге все может закончиться разводом.

Об этом пишет Ukr.media.

Женщина забывает о невербальных сигналах

Пока вы еще не начали жить вместе, каждой встречи вы с нетерпением ждали, скучали по любимому и встречали его объятиями, поцелуями.

После брака многие женщины забывают, что мужчина по-прежнему нуждается в ласке, прикосновениях, объятиях при встрече. Вместо этого он с порога получает порцию негатива из-за некупленного хлеба.

Усталость, агрессия, враждебная мимика отдаляет людей друг от друга. Не забывайте о силе прикосновений, обнимайте своего мужчину, и он ответит вам взаимностью.

Женщина жертвует своим свободным временем

Прекратите жертвовать своим временем ради того, чтобы заштопать ему носки или налепить кучу пельменей. В результате вы станете обвинять его в равнодушии и потерянных годах.

Лучше потратить время на маленькие радости и разобраться со всем остальным вместе. Мужчины "заряжаются" от женского счастья и уходят от заботливых ворчливых баб.

Женщина следует стереотипам

Стереотипы о патриархальном браке, где женщина следит за домом, а мужчина приносит добычу, уже давно не ко времени.

Современные взрослые люди могут договориться между собой, разделить обязанности и обсудить то, что их не устраивает в быту. Женщины, если борщ - это не ваше, стоит сказать это сразу, до того, как отношения стали серьезными.

Женщина соперничает

Соперничество мешает построить крепкий брак. Современные женщины не хотят сидеть в четырех стенах, они стремятся расти, развиваться.

Но иногда мужчине надо поддаться, довериться. Если он готов обеспечивать семью и старается поддерживать вас во всем, дайте возможность проявить ему эту заботу, побыть главой семьи.

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