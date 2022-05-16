З якого боку ліжка має спати жінка, щоб мати щасливу сім'ю

Експерти розповіли, з якого боку ліжка має спати жінка, щоб бути щасливою в шлюбі. Такий ефект "правильного місця" поруч з чоловіком має пояснення релігійне, давньонароднє і навіть - наукове.

Не тільки в ліжку

Психологи кажуть, що щасливий шлюб і гармонія в сім'ї залежать не тільки від місця кожного з пари в ліжку.

Задумайтесь, з якого боку знаходиться жінка під час прогулянок парком, за столиком в кав'ярні, в таксі, в кінотеатрі?

Правильна відповідь: жінка має бути зліва.

В це щиро вірили наші пращури

Ще в давнину наші пращури вірили, що досягненню гармонії в парі сприяє те, з якої сторони від жінки спить чоловік.

І цьому є логічне пояснення. Більшість людей - праворукі. І саме в правій руці чоловік тримає зброю, якою захищає своїх рідних від хижих звірів та ворогів.

Так само й дитина - він має бути зліва від мами, як і дитяча колиска.

А в народі казали, що зліва - серце чоловіка. Коли жінка зліва, вона ближче до серця.

Науковці це підтверджують

Річ у тім, що мозок чоловіка і жінки працює не зовсім однаково: ліва півкуля мозку активніше у чоловіків, вона відповідає за мислення та контролює праву половину тіла, а в жінок активніша права півкуля, яка відповідає за емоції та пов'язана з лівою половиною тіла.

Щоб взаємодоповнювати та підтримувати одне одного на енергетичному рівні жінка повинна знаходитись зліва від чоловіка. Так подружжя буде єднатись в одне ціле, підсилюючи слабкі сторони один одного.

Під час вінчання наречена завжди зліва

За церковними традиціями наречена також стоїть з лівого боку від нареченого. Це пояснюється розташуванням ікон: ліворуч - образ Діви Марії, а праворуч - образ Ісуса Христа.

Що буде, якщо помінятися

Ми часто бачимо родини, в яких дружина тягне на собі все - дітей, роботу, дім. А чоловік все ніяк не вийде з дитячого віку й не ладен після себе шкарпетки прибрати.

Так, може, причина саме в цьому? В порушенні енергетичної взаємодії?

Ми писали вище, що зліва від мами - дитина. Таким чином чоловік перетворюється на вічну дитину поруч з "маминою цицею".

Спробуйте проаналізувати ваші стосунки, виходячи з вашого місця в ліжку. І розкажіть нам в коментарях про ваші висновки.