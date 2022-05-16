З якого боку ліжка має спати жінка, щоб мати щасливу сім'ю
Експерти розповіли, з якого боку ліжка має спати жінка, щоб бути щасливою в шлюбі. Такий ефект "правильного місця" поруч з чоловіком має пояснення релігійне, давньонароднє і навіть - наукове.
Про це пише Bazarmedia.
Не тільки в ліжку
Психологи кажуть, що щасливий шлюб і гармонія в сім'ї залежать не тільки від місця кожного з пари в ліжку.
Задумайтесь, з якого боку знаходиться жінка під час прогулянок парком, за столиком в кав'ярні, в таксі, в кінотеатрі?
Правильна відповідь: жінка має бути зліва.
В це щиро вірили наші пращури
Ще в давнину наші пращури вірили, що досягненню гармонії в парі сприяє те, з якої сторони від жінки спить чоловік.
І цьому є логічне пояснення. Більшість людей - праворукі. І саме в правій руці чоловік тримає зброю, якою захищає своїх рідних від хижих звірів та ворогів.
Так само й дитина - він має бути зліва від мами, як і дитяча колиска.
А в народі казали, що зліва - серце чоловіка. Коли жінка зліва, вона ближче до серця.
Науковці це підтверджують
Річ у тім, що мозок чоловіка і жінки працює не зовсім однаково: ліва півкуля мозку активніше у чоловіків, вона відповідає за мислення та контролює праву половину тіла, а в жінок активніша права півкуля, яка відповідає за емоції та пов'язана з лівою половиною тіла.
Щоб взаємодоповнювати та підтримувати одне одного на енергетичному рівні жінка повинна знаходитись зліва від чоловіка. Так подружжя буде єднатись в одне ціле, підсилюючи слабкі сторони один одного.
Під час вінчання наречена завжди зліва
За церковними традиціями наречена також стоїть з лівого боку від нареченого. Це пояснюється розташуванням ікон: ліворуч - образ Діви Марії, а праворуч - образ Ісуса Христа.
Що буде, якщо помінятися
Ми часто бачимо родини, в яких дружина тягне на собі все - дітей, роботу, дім. А чоловік все ніяк не вийде з дитячого віку й не ладен після себе шкарпетки прибрати.
Так, може, причина саме в цьому? В порушенні енергетичної взаємодії?
Ми писали вище, що зліва від мами - дитина. Таким чином чоловік перетворюється на вічну дитину поруч з "маминою цицею".
Спробуйте проаналізувати ваші стосунки, виходячи з вашого місця в ліжку. І розкажіть нам в коментарях про ваші висновки.
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