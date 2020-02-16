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На якій стороні ти? Ані Лорак влаштувала цікавий опитування і опублікувала гаряче фото

STYLERПерсони    16.02.2020 - 15:29
На якій стороні ти? Ані Лорак влаштувала цікавий опитування і опублікувала гаряче фото
Ані Лорак опублікувала нове фото

Ані Лорак вразила глибоким декольте

Ані Лорак знову здивувала шанувальників незвичайним образом. Цього разу критики в бік виконавиці було значно менше, ніж зазвичай. До того ж, підписників захопило незвичайне опитування, яке співачка опублікувала у соцмережі Instagram.

"Є тільки одне питання. На якій стороні граєш ти?" - підписала знімок Ані Лорак. На фото співачка позує з розпущеним волоссям і помітним мейкапом. Частина обличчя при цьому знаходиться в тіні.

На якій стороні ти? Ані Лорак влаштувала цікавий опитування і опублікувала гаряче фотоАні Лорак опублікувала нове фото (instagram.com/anilorak)

Велика частина підписників вирішила підтримати бесіду з виконавицею. Фанати почали жваво відповідати на питання Ані Лорак. Були й ті, хто зазначив, що у співачки сумний погляд:

  • Ви надихаєте бути тільки на стороні доброти!
  • Кароліна, Ви дуже гарна!
  • На світлій, але темну іноді теж корисно включати.
  • Сподіваюся, це обкладинка до чергового альбому.
  • Скільки ж у Вас краси і любові! Немає слів, щоб описати!
  • Сумна...
  • Губки смачні!
  • Безумовно на світлій, де видно ваші очі, ваші емоції, ваші неосяжну відкриту душу. Без прикрас, без залучення зайвої уваги. Щиро.

На якій стороні ти? Ані Лорак влаштувала цікавий опитування і опублікувала гаряче фото

скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

На якій стороні ти? Ані Лорак влаштувала цікавий опитування і опублікувала гаряче фото

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