Какой спорт выбрать для ребенка: с чего начать и как не навредить

Наверное, каждый родитель мечтает вырастить здорового и успешного человека. Спорт развивает физически, психологически, знакомит с новыми друзьями по интересам и помогает продуктивно провести время ребенку, который еще не научился занимать себя сам. Рано или поздно это заставляет задуматься: куда именно отправить малыша, чтобы достичь максимальных результатов, сохранив его здоровье, как физическое, так и психическое.

В каком возрасте отдать ребенка на тренировки, какой вид спорта и наставника выбрать, как поддержать и заинтересовать малыша - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Профессиональный или любительский?

Профессиональный спорт нацелен на достижения. Он развивает навыки, которые помогут в жизни, например, дисциплину и целеустремленность, также закаляет характер и формирует привычку “не сдаваться на полпути”. Такой спорт требует больших усилий.

Выбор в эту сторону стоит делать, если вы и ваш ребенок горите желанием связать свою жизнь со спортом и в дальнейшем работать в этой сфере. Это ежедневный труд: тренировки по несколько часов в день, предполагающие предельные нагрузки, которые повышают риск вреда для здоровья, соревнования, определенные ограничения в питании.

Главная цель любительского спорта - здоровье, удовольствие и приятное времяпрепровождения. Если нет желания проводить по несколько часов в зале, придерживаться ограничений и становиться чемпионом, но хочется активно и с пользой проводить время не за экраном гаджетов и на диване - это ваш выбор.

Фото: главная цель любительского спорта - здоровье, удовольствие и приятное времяпрепровождения (pexels.com)

Немалую роль при выборе играет физическая предрасположенность. Например, чтобы стать хорошим пловцом, требуется высокий рост и длинная стопа. Эксперты советуют присмотреться к физическим данным ребенка и сделать выбор в сторону того спорта, где больше всего шансов чего-то достичь.

Желание родителей и детей также играют одну из важнейших ролей. Ведь без желания результата не будет.

"Если ребенку нравится - у него будет получаться, у него будут результаты, если ребенка заставляют ходить (на тренировки, - ред.) родители - результаты будут хуже", - объяснил РБК-Украина магистр по биомеханике спорта Андрей Ляшенко.

На раннем этапе основное различие между профессиональным и любительским спортом - цели. С точки зрения физических навыков, даже в профессиональном спорте вначале будут давать "базу" - упражнения на развития общей физической подготовки.

Правильный возраст

После того как вы определились с целью "похода на спорт", возникает вопрос: в каком возрасте стоит начинать.

С 4-5 лет эксперты советуют заниматься спортом для общего физического развития, развития координации. Для этого подойдут игровые виды, плавание, гимнастика, акробатика. По словам Ляшенко, это даст разностороннее развитие и базу для выбора в будущем.

К примеру, плавание - нетравматичный спорт и развивает все группы мышц и выносливость. Художественная гимнастика дает гибкость и выносливость; акробатика и спортивная гимнастика - развивают координацию, гибкость, выносливость и силу.

В некоторые виды спорта берут и с трехлетнего возраста. В таких случаях желательно, чтобы активность на занятиях, в значительной степени, носила игровой характер.

По мнению мастера спорта по спортивной гимнастике Ивана Люльчука, гимнастика и акробатика максимально разнообразный вид спорта, где нарабатывается хорошая "база".

Заведующий отделением острой детской реабилитации "Охматдета" Павел Андреев рекомендует отдавать маленького ребёнка в игровые командные виды спорта. Он отмечает, что тут большое значение имеет социальная активность - она положительно скажется как на физическом, так и на психологическом развитии.

"Когда ребенок становится постарше, у него формируются свои точки интереса, и тогда его дополнительно можно будет отдать на тот вид, к которому проявляется интерес. И ничего страшного в том, если ребенок этот интерес будет быстро менять. Это нормальный процесс приобретения опыта и формирования собственной точки зрения", - уточнил эксперт.

В возрасте 7-8 лет стоит дать ребенку свободу выбора: хочет ли он заниматься профессионально. На этом этапе тренеры и родители уже могут оценить, как хорошо малышу даются задания, насколько ему это нравится и готов ли он идти в "большой спорт". Если нет, то нужно оставаться на любительском уровне, а не пытаться "переломать" ребенка.

С 10 лет можно отдавать на единоборства. По мнению тренера по боксу, мастера спорта и спортивного психолога Игоря Каленченко, в этом возрасте у ребенка сформировано мнение о спорте, желание и внутренняя мотивация.

Фото: с 10 лет ребенка можно отдавать на единоборства (freepik.com)

Выбор тренера

После того как вы выбрали вид спорта для своего малыша, важно подобрать подходящего тренера, ведь это, по сути, "вторая мама". Чем больше ребенок проводит времени на тренировках, тем сильнее привязывается к наставнику.

Более того, именно от тренера во многом зависит то, полюбит ли ребенок выбранный вид спорта и каких успехов сможет достичь. Ведь для правильно развития нужна комфортная обстановка.

Важно понимать, что "спортсмен" не равняется "тренер".

Тренер - специалист в определенном виде спорта. Он разбирается в психологии, педагогике, анатомии, биомеханике и умеет обучать всем тонкостям своей профессии. Его задачи: добиться результатов и главное - не навредить. В то время как спортсмен - это человек, который занимается спортом и достигает собственных результатов.

Тренер может не быть спортсменом. Спортсмен может не быть тренером. В то же время, можно быть и тем, и тем одновременно. Но важно помнить, что это разные профессии.

При выборе наставника важно учитывать стаж работы в выбранном виде спорта, достижения других учеников, отзывы подопечных и родителей. Также важны его личная мотивация, амбиции и желание вашего ребенка ходить к тренеру.

У каждого тренера есть свое "амплуа", кто-то строгий, а кто-то мягкий - и каждому подходят разные тренера. Понять подходит ли учитель вашему ребенку можно только на практике. Прежде всего последите за реакцией малыша после первых тренировок.

Эксперты советуют родителям не бояться общаться с тренером, задавать все интересующие вопросы и наблюдать за его поведением с другими детьми. Также стоит заранее узнать мнение тренера о ключевых вопросах: нагрузке, поддержке и питании.

"Важна связь тренера с ребенком, поэтому родителям важно найти того, с кем будет комфортно в первую очередь ребенку", - уточнила РБК-Украина тренер по художественной гимнастике, пожелавшая не раскрывать своего имени.

Если ваш ребенок не хочет ходить на тренировки и стал тревожным, скорее всего ему не подходит выбранный наставник.

Поддержка и мотивация

В начале спортивного пути важно заинтересовать малыша. Объяснить простыми словами почему важны и полезны физические нагрузки, показать видео профессиональных спортсменов, чтобы дать мотивацию быть таким же сильным/гибким/ловким.

На первых занятиях ребенок увидит других учеников, которые уже долго занимаются и много чего умеют. Это поможет найти авторитет и равняться на лучших, но может отбить желание что-либо делать. Важно дать осознание того, что за всеми достижениями и умениями стоит много кропотливого труда и когда-то все начинали с нулевого уровня, но если приложить труд и старания, результат будет у каждого.

Фото: за всеми достижениями и умениями стоит много кропотливого труда (pexels.com)

На пути спортсмена будут разные этапы, не только взлетов, но и падений, разочарований и проигрышей. В эти моменты важна поддержка тренера и родителей.

Нужно дать понимание того, что это нормально и так бывает у всех. Главное - не сдаваться.

Эксперты говорят, что лучший способ - собственный пример. Ни для кого не секрет, что дети копируют поведение взрослых. Говорить о пользе спорта может кто угодно, но если слова не подтверждены действием, то у ребенка возникает вопрос: почему это не делает папа или мама, раз это так полезно?

Медицинские показания

Для начала занятий ребенку потребуется справка, которая подтверждает удовлетворительное состояние здоровья. Не все придают этому большое значение, потому подделывают и покупают эти документы, ведь внешне ребенок выглядит здоровым.

Но важно помнить, что каждый организм индивидуален. Каждому ребенку подходят разные нагрузки и у всех разный предел возможностей - неизвестно как организм отреагирует на новый вид деятельности. Наставнику нужно честно рассказать о возможных проблемах ребенка, чтобы тренировки не перегрузили организм и не навредили.

Перед первым занятием нужно убедиться, что ребенок здоров. В особенности со стороны опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Стоит уточнить у тренера и врача, какие обследования нужно сделать. В случае отклонений от нормы - необходима профильная консультация со специалистами о том, какие именно нагрузки допустимы для вашего ребенка и в каком объеме.

Фото: каждому ребенку подходят разные нагрузки и у всех разный предел возможностей (freepik com)