Иммунитет на капризы: Лилия Ребрик поделилась главными секретами воспитания счастливых детей

Лилия Ребрик с семьей (фото из личного архива)

Лилия Ребрик уверена - очень важно быть честными со своими детьми

По утрам ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик будит всю страну и настраивает на новый день. Помимо прямых эфиров, она также успевает играть в театре и сниматься в кино. А еще зрители увидят Лилию в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!". Вместе с мужем звезда воспитывает двух прекрасных дочек — Диана (7 лет) и Полинка (1 год). В интервью LITE Лилия Ребрик рассказала, как прививает девочкам полезные привычки и справляется с капризами, а также поделилась другими секретами воспитания детей.

Ваши секреты воспитания детей – это…

Быть примером и быть с ними честными. Очень важно быть честными с детьми, ведь ложь они чувствуют и потом этой же монетой будут тебе платить. А еще – не навязываться. Очень хочется, чтобы дети, глядя на тебя, хотели быть похожими, но при этом строили свою жизнь, а мы должны просто оберегать и направлять.

Что позволяете детям, а что табу для вас?

Мы стараемся разрешать детям все… стараемся. Просто то, что опасно для жизни или опасно в принципе, мы объясняем и ограждаем. Но в момент, когда ребенок чего-то хочет – бесполезно. В такие моменты мы переключаем их внимание на что-то не менее интересное. Вот, например, у Полины есть серьезная цель – залезть на верхний ярус двухэтажной кровати. Стоит только на минуту оставить ее, она уже на третьей ступеньке. У меня в эти минуты замирает сердце, но с другой стороны – это ее цель. Как не пробовали отвлечь, переманить – она повторяет это снова.

Как прививаете полезные привычки? И как отучаете от чего-то плохого?

Прививать полезную привычку, как и отучать нужно исключительно своим примером и в игровой форме. Потому что чем больше ты будешь говорить: "Надо чистить зубы", "Надо мыть руки", тем больше ребенок будет искать возможности не сделать этого, попробовать увильнуть. На то он и ребенок. Ведь если ты не заправляешь с утра постель, то малыш никогда в жизни не будет этого делать. Если не делаешь зарядку по утрам – чего ты хочешь от ребенка? Если ты ешь сладкое, то он не будет кушать только сельдерей и морковку. А если покажешь, что умываться весело, ребенок захочет это делать.

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Как справляетесь с капризами?

А у меня иммунитет на капризы. Я с ними не справляюсь, стараюсь просто не реагировать. Я даже сказала, что выпущу серию фотографий с Полиной, ведь она неимоверно филигранная в капризах – прямо вьет веревки. Знаете, время от времени думаю, что если бы Полина первая родилась с таким характером – я бы сто раз подумала по поводу второго ребенка. Меня, может быть, даже сложнее было бы уговорить (смеется).

С мужем есть какие-то разногласия в воспитании детей?

Нет. Абсолютно. Я ему благодарна, что он меня заставляет иногда проще смотреть на вещи. Например, Диана мне недавно на вопрос: "Почему "добре", а не "відмінно"?", ответила, что "две "добре" – это больше, чем одна "відмінно". Ну это очень логично! Я не хочу, чтобы ребенок был заучкой, пусть она лучше сможет объяснить эти "добре". Меня это улыбнуло внутри. Это круто! Ну это опять же Андрею спасибо. Потому что он проще к этому относится.

Напомним, ранее Ребрик похвасталась кулинарными умениями доченьки-хозяюшки.