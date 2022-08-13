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Какой смесью лучше обработать почву после сбора урожая: полезній лайфхак

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 07:28
Какой смесью лучше обработать почву после сбора урожая: полезній лайфхак Фото: чем после сбора урожая обрабатывать почву (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Чтобы будущие урожаи не переставали радовать, опытные огородники придерживаются правил по ухаживанию за почвой после сбора плодов, обновляют и обогащают ее для последующих посевов. Для этого можно применять особую эффективную смесь.

"Рецепт" ее приготовления и методы применения описаны на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Как приготовить смесь для обработки почвы после сбора урожая

Знатоки огородного дела советуют кислоту, которая считается более эффективным методом обеззараживания почвы, чем иные окислители. Для ее приготовления следует:

  • в емкости смешать 1 литр 9% уксуса и 200 миллилитров 3% перекиси водорода;
  • оставить полученную смесь в темном месте на 7-10 дней, чтобы она настоялась.

Способ применения

  • 1 стакан смеси следует развести на ведро воды;
  • таким составом можно обработать почву в теплице, на грядке;
  • обработка через полив или опрыскивание осуществляется из пульверизатора.

На что обратить внимание при использовании

  • знатоки огородники рекомендуют перед обработкой позаботиться о защите металлических конструкций самой теплицы;
  • после обработки следует тщательно промыть используемую емкость.

Какой эффект

Обработка таким методом поверхности грунта теплицы, ее конструкций, обработка в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особенно подверженных болезням, а также стволов и ветвей деревьев этим раствором позволит гораздо легче избавиться от избытка инфекций.

Напомним, перед этим мы писали, что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета, и публиковали посевной календарь на август 2022 года.

А также рассказывали, какие эффективные способы помогут избавиться от слизняков в саду и огороде.

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