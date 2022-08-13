Какой смесью лучше обработать почву после сбора урожая: полезній лайфхак
Чтобы будущие урожаи не переставали радовать, опытные огородники придерживаются правил по ухаживанию за почвой после сбора плодов, обновляют и обогащают ее для последующих посевов. Для этого можно применять особую эффективную смесь.
"Рецепт" ее приготовления и методы применения описаны на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Как приготовить смесь для обработки почвы после сбора урожая
Знатоки огородного дела советуют кислоту, которая считается более эффективным методом обеззараживания почвы, чем иные окислители. Для ее приготовления следует:
- в емкости смешать 1 литр 9% уксуса и 200 миллилитров 3% перекиси водорода;
- оставить полученную смесь в темном месте на 7-10 дней, чтобы она настоялась.
Способ применения
- 1 стакан смеси следует развести на ведро воды;
- таким составом можно обработать почву в теплице, на грядке;
- обработка через полив или опрыскивание осуществляется из пульверизатора.
На что обратить внимание при использовании
- знатоки огородники рекомендуют перед обработкой позаботиться о защите металлических конструкций самой теплицы;
- после обработки следует тщательно промыть используемую емкость.
Какой эффект
Обработка таким методом поверхности грунта теплицы, ее конструкций, обработка в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особенно подверженных болезням, а также стволов и ветвей деревьев этим раствором позволит гораздо легче избавиться от избытка инфекций.
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