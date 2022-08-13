Какой смесью лучше обработать почву после сбора урожая: полезній лайфхак

Чтобы будущие урожаи не переставали радовать, опытные огородники придерживаются правил по ухаживанию за почвой после сбора плодов, обновляют и обогащают ее для последующих посевов. Для этого можно применять особую эффективную смесь.

"Рецепт" ее приготовления и методы применения описаны на Telegram-канале " Дача. Сад и огород ".

Обработка таким методом поверхности грунта теплицы, ее конструкций, обработка в открытом грунте после картофеля, огурцов и других растений, особенно подверженных болезням, а также стволов и ветвей деревьев этим раствором позволит гораздо легче избавиться от избытка инфекций.

Знатоки огородного дела советуют кислоту, которая считается более эффективным методом обеззараживания почвы, чем иные окислители. Для ее приготовления следует:

Напомним, перед этим мы писали, что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета, и публиковали посевной календарь на август 2022 года.

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