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Якою сумішшю краще обробити ґрунт після збору врожаю: корисний лайфхак

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Субота 13 серпня 2022 07:28
Якою сумішшю краще обробити ґрунт після збору врожаю: корисний лайфхак Фото: чим після збирання врожаю обробляти ґрунт (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Щоб майбутні врожаї не переставали радувати, досвідчені городники дотримуються правил по догляду за ґрунтом після збору плодів, оновлюють і збагачують його для наступних посівів. Для цього можна застосовувати особливу ефективну суміш.

"Рецепт" її приготування та методи застосування описані на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Як приготувати суміш для обробки ґрунту після збору врожаю

Знавці городньої справи радять кислоту, яка вважається більш ефективним методом знезараження ґрунту, ніж інші окислювачі. Для її приготування слід:

  • у ємності змішати 1 літр 9% оцту і 200 мілілітрів 3% перекису водню;
  • залишити отриману суміш в темному місці на 7-10 днів, щоб вона настоялася.

Спосіб застосування

  • 1 стакан суміші слід розвести на відро води;
  • таким складом можна обробити ґрунт в теплиці, на грядці;
  • обробка через полив або обприскування здійснюється з пульверизатора.

На що звернути увагу при використанні

  • знавці городники рекомендують перед обробкою подбати про захист металевих конструкцій самої теплиці;
  • після обробки слід ретельно промити використовувану ємність.

Який ефект

Обробка таким методом поверхні ґрунту теплиці, її конструкцій, обробка у відкритому ґрунті після картоплі, огірків та інших рослин, особливо схильних до хвороб, а також стовбурів і гілок дерев цим розчином дозволить набагато легше позбутися надлишку інфекцій.

Нагадаємо, перед цим ми писали, що і коли садити на городі та в саду в кінці літа, і публікували посівний календар на серпень 2022 року.

А також розповідали, які ефективні способи допоможуть позбутися слимаків у саду і городі.

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