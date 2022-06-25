Какой праздник отмечаем 25 июня: что нельзя делать, приметы, кто именинник
25 июня православная церковь отмечает день Онуфрия Великого, который жил в IV веке.
Обо всех приметах и запретах этой даты - читайте в материале Styler.
Святой вначале жил в одном из монастырей, а затем, пожелав подвижнической жизни, ушел в пустыню. Он стойко переносил все тяготы и лишения, много постился, молился и боролся со страстями. Не раз был близок к смерти. Поэтому святой Онуфрий стал прообразом мужества и защиты от смерти. Прожил преподобный в пустыне 60 лет и умер в преклонном возрасте.
По народному празднику проходит торжество Петра Солнцеворота. В связи с этим следовало на стол ставить первые блюда без рыбы. В противном случае уже в ближайшее время придется очутиться в ситуации, когда перед кем-то придется оправдываться не по делу.
Главные приметы этого дня
- Дождь в этот день предвещал мокрый сенокос.
- Если хорошо виден Млечный путь — значит, на улице устоится ясная погода.
- Много росы в этот день — к хорошему урожаю.
- Ласточки летают высоко — к ясной погоде, а если сыч ночью активизируется или защебетали воробьи — к дождю.
- Белые тучи в этот день могли принести град.
- Град ждали от туч, которые направлялись с западной стороны.
- Если в этот день утки и гуси, плывя по водоему, часто ныряли и били по воде — ждали дождя.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ложиться спать раньше полуночи, иначе не реализуете свои планы.
- Не рекомендуется носить темную одежду – она привлекает нечистую силу.
- Беременным запрещено разрешать кому-нибудь прикасаться к своему животу, иначе ребенок родится слишком доверчивым.
- До обеда в этот день нельзя было сеять гречку, тогда как после полудня уже запрещалось садить овес и пшеницу.
- 25 июня не стоило косить траву.
У кого именины в этот день
- Аркадий
- Арсений
- Евгений
- Орест
- Анастасия
Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022, все его праздники и даты.
Напомним, что до 11 июля длится Петров пост. К Петру и Павлу действует добровольное ограничение в еде, ибо важнее все же пост духовный, который заключается в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками.