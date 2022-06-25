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Какой праздник отмечаем 25 июня: что нельзя делать, приметы, кто именинник

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Суббота 25 июня 2022 06:00
Какой праздник отмечаем 25 июня: что нельзя делать, приметы, кто именинник Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

25 июня православная церковь отмечает день Онуфрия Великого, который жил в IV веке.

Обо всех приметах и запретах этой даты - читайте в материале Styler.

Святой вначале жил в одном из монастырей, а затем, пожелав подвижнической жизни, ушел в пустыню. Он стойко переносил все тяготы и лишения, много постился, молился и боролся со страстями. Не раз был близок к смерти. Поэтому святой Онуфрий стал прообразом мужества и защиты от смерти. Прожил преподобный в пустыне 60 лет и умер в преклонном возрасте.

По народному празднику проходит торжество Петра Солнцеворота. В связи с этим следовало на стол ставить первые блюда без рыбы. В противном случае уже в ближайшее время придется очутиться в ситуации, когда перед кем-то придется оправдываться не по делу.

Главные приметы этого дня

  • Дождь в этот день предвещал мокрый сенокос.
  • Если хорошо виден Млечный путь — значит, на улице устоится ясная погода.
  • Много росы в этот день — к хорошему урожаю.
  • Ласточки летают высоко — к ясной погоде, а если сыч ночью активизируется или защебетали воробьи — к дождю.
  • Белые тучи в этот день могли принести град.
  • Град ждали от туч, которые направлялись с западной стороны.
  • Если в этот день утки и гуси, плывя по водоему, часто ныряли и били по воде — ждали дождя.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя ложиться спать раньше полуночи, иначе не реализуете свои планы.
  • Не рекомендуется носить темную одежду – она привлекает нечистую силу.
  • Беременным запрещено разрешать кому-нибудь прикасаться к своему животу, иначе ребенок родится слишком доверчивым.
  • До обеда в этот день нельзя было сеять гречку, тогда как после полудня уже запрещалось садить овес и пшеницу.
  • 25 июня не стоило косить траву.

У кого именины в этот день

  • Аркадий
  • Арсений
  • Евгений
  • Орест
  • Анастасия

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022, все его праздники и даты.

Напомним, что до 11 июля длится Петров пост. К Петру и Павлу действует добровольное ограничение в еде, ибо важнее все же пост духовный, который заключается в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками.

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