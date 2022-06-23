Церковный календарь на июль 2022: важные праздники и события

Православный церковный календарь на июль 2022 года указывает на то, что в этом месяце верующие в Украине будут чтить память святого Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), а также апостолов Петра и Павла. Но это не единственные важные религиозные даты июля.

Полный календарь церковных праздников на каждый день июля - ниже в материале Styler.

Церковный календарь на июль 2022

1 июля - Преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерской Лавры

2 июля - Апостола Иуды, брата Господня

3 июля - Священномученика Мефодия, епископа Патарского

4 июля - Мученика Юлиана Тарсийского

5 июля - Мучеников Зинона и Зины

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя)

8 июля - Благоверных князя Петра и княгини Февронии

9 июля - Преподобного Давида Солунского

10 июля - Преподобного Самсона и Воскресенье Всех Святых украинского народа

11 июля - Мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

12 июля - День апостолов Петра и Павла

13 июля - Собор двенадцати апостолов

14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

16 июля - Маков день, день святых мучеников Мокия и Демида

17 июля - Благоверного князя Андрея Боголюбского (Налива)

18 июля - Преподобного Афанасия Афонского

19 июля - Преподобного Сисоя Великого (Киево-Печерского)

20 июля - Фомы из Малеи преподобного

21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской

22 июля - День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия

23 июля - Память Антония Печерского

24 июля - Равноапостольной княгини Ольги

25 июля - Память святых мучеников Прокла и Илария

26 июля - Собор Архангела Гавриила и Преподобного Стефана Саваита

27 июля - Память святого Акила и преподобного Онисима Чудотворца

28 июля - День крещения Киевской Руси - Украины и День памяти равноапостольного князя Владимира

29 июля - Священномученика Афиногена и 10-х его учеников

30 июля - Память святой великомученицы Марины

31 июля - Преподобного Иоанна Многострадального

Церковный календарь на июль 2022 (calendar.org.ua)

Напомним, что до 11 июля длится Петров пост. К Петру и Павлу действует добровольное ограничение в еде, ибо важнее все же пост духовный, который заключается в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками.

Есть ряд запретов, которых лучше не нарушать в период очищения души и тела.

У Петров пост нельзя:

брать кредиты и занимать деньги

венчаться и играть свадьбу

работать после захода солнца

состригать волосы.

Во время поста нужно молиться, просить прощения у всех, перед кем вы провинились.