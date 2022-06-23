Церковный календарь на июль 2022: важные праздники и события
Православный церковный календарь на июль 2022 года указывает на то, что в этом месяце верующие в Украине будут чтить память святого Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), а также апостолов Петра и Павла. Но это не единственные важные религиозные даты июля.
Полный календарь церковных праздников на каждый день июля - ниже в материале Styler.
Церковный календарь на июль 2022
1 июля - Преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерской Лавры
2 июля - Апостола Иуды, брата Господня
3 июля - Священномученика Мефодия, епископа Патарского
4 июля - Мученика Юлиана Тарсийского
5 июля - Мучеников Зинона и Зины
6 июля - Владимирской иконы Божией Матери
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя)
8 июля - Благоверных князя Петра и княгини Февронии
9 июля - Преподобного Давида Солунского
10 июля - Преподобного Самсона и Воскресенье Всех Святых украинского народа
11 июля - Мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
12 июля - День апостолов Петра и Павла
13 июля - Собор двенадцати апостолов
14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана
15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 июля - Маков день, день святых мучеников Мокия и Демида
17 июля - Благоверного князя Андрея Боголюбского (Налива)
18 июля - Преподобного Афанасия Афонского
19 июля - Преподобного Сисоя Великого (Киево-Печерского)
20 июля - Фомы из Малеи преподобного
21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской
22 июля - День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия
23 июля - Память Антония Печерского
24 июля - Равноапостольной княгини Ольги
25 июля - Память святых мучеников Прокла и Илария
26 июля - Собор Архангела Гавриила и Преподобного Стефана Саваита
27 июля - Память святого Акила и преподобного Онисима Чудотворца
28 июля - День крещения Киевской Руси - Украины и День памяти равноапостольного князя Владимира
29 июля - Священномученика Афиногена и 10-х его учеников
30 июля - Память святой великомученицы Марины
31 июля - Преподобного Иоанна Многострадального
Церковный календарь на июль 2022 (calendar.org.ua)
Напомним, что до 11 июля длится Петров пост. К Петру и Павлу действует добровольное ограничение в еде, ибо важнее все же пост духовный, который заключается в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками.
Есть ряд запретов, которых лучше не нарушать в период очищения души и тела.
У Петров пост нельзя:
- брать кредиты и занимать деньги
- венчаться и играть свадьбу
- работать после захода солнца
- состригать волосы.
Во время поста нужно молиться, просить прощения у всех, перед кем вы провинились.
Читайте также о том, что можно есть на Петров пост.
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