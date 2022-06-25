Яке свято відзначаємо 25 червня: що не можна робити, прикмети, хто іменинник
25 червня православна церква відзначає день Онуфрія Великого, який жив у IV столітті.
Про всі прикмети і заборони цієї дати - читайте в матеріалі Styler.
Святий спочатку жив в одному з монастирів, а потім, побажавши подвижницького життя, пішов у пустелю. Він стійко переносив всі тяготи і позбавлення, багато постив, молився і боровся з пристрастями. Не раз був близький до смерті. Тому святий Онуфрій став прообразом мужності і захисту від смерті. Прожив преподобний в пустелі 60 років і помер у похилому віці.
За народного свята проходить торжество Петра Солнцеворота. У зв'язку з цим слід було на стіл ставити перші страви без риби. В іншому випадку вже найближчим часом доведеться опинитися в ситуації, коли перед кимось доведеться виправдовуватися не по справі.
Головні прикмети цього дня
- Дощ цього дня віщував мокрий сінокіс.
- Якщо добре видно Чумацький шлях - значить, на вулиці устоїться ясна погода.
- Багато роси в цей день - до хорошого врожаю.
- Ластівки літають високо - до ясної погоди, а якщо сич вночі активізується або защебетали горобці - до дощу.
- Білі хмари в цей день могли принести град.
- Град чекали від хмар, які прямували із західного боку.
- Якщо в цей день качки і гуси, пливучи по водоймі, часто пірнали і били по воді — чекали дощу.
Що не можна робити в цей день
- Не можна лягати спати раніше півночі, інакше не реалізуєте свої плани.
- Не рекомендується носити темний одяг - він привертає нечисту силу.
- Вагітним заборонено дозволяти кому-небудь торкатися до свого живота, інакше дитина народиться занадто довірливою.
- До обіду в цей день не можна було сіяти гречку, тоді як після полудня вже заборонялося садити овес і пшеницю.
- 25 червня не варто було косити траву.
У кого іменини в цей день
- Аркадій
- Арсеній
- Євген
- Орест
- Анастасія
Раніше ми публікували церковний календар на липень 2022, всі його свята і дати.
Нагадаємо, що до 11 липня триває Петрів піст. До Петра і Павла діє добровільне обмеження в їжі, бо важливіше все ж піст духовний, який полягає в смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями і шкідливими звичками.