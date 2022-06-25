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Яке свято відзначаємо 25 червня: що не можна робити, прикмети, хто іменинник

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Субота 25 червня 2022 06:00
Яке свято відзначаємо 25 червня: що не можна робити, прикмети, хто іменинник Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

25 червня православна церква відзначає день Онуфрія Великого, який жив у IV столітті.

Про всі прикмети і заборони цієї дати - читайте в матеріалі Styler.

Святий спочатку жив в одному з монастирів, а потім, побажавши подвижницького життя, пішов у пустелю. Він стійко переносив всі тяготи і позбавлення, багато постив, молився і боровся з пристрастями. Не раз був близький до смерті. Тому святий Онуфрій став прообразом мужності і захисту від смерті. Прожив преподобний в пустелі 60 років і помер у похилому віці.

За народного свята проходить торжество Петра Солнцеворота. У зв'язку з цим слід було на стіл ставити перші страви без риби. В іншому випадку вже найближчим часом доведеться опинитися в ситуації, коли перед кимось доведеться виправдовуватися не по справі.

Головні прикмети цього дня

  • Дощ цього дня віщував мокрий сінокіс.
  • Якщо добре видно Чумацький шлях - значить, на вулиці устоїться ясна погода.
  • Багато роси в цей день - до хорошого врожаю.
  • Ластівки літають високо - до ясної погоди, а якщо сич вночі активізується або защебетали горобці - до дощу.
  • Білі хмари в цей день могли принести град.
  • Град чекали від хмар, які прямували із західного боку.
  • Якщо в цей день качки і гуси, пливучи по водоймі, часто пірнали і били по воді — чекали дощу.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна лягати спати раніше півночі, інакше не реалізуєте свої плани.
  • Не рекомендується носити темний одяг - він привертає нечисту силу.
  • Вагітним заборонено дозволяти кому-небудь торкатися до свого живота, інакше дитина народиться занадто довірливою.
  • До обіду в цей день не можна було сіяти гречку, тоді як після полудня вже заборонялося садити овес і пшеницю.
  • 25 червня не варто було косити траву.

У кого іменини в цей день

  • Аркадій
  • Арсеній
  • Євген
  • Орест
  • Анастасія

Раніше ми публікували церковний календар на липень 2022, всі його свята і дати.

Нагадаємо, що до 11 липня триває Петрів піст. До Петра і Павла діє добровільне обмеження в їжі, бо важливіше все ж піст духовний, який полягає в смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями і шкідливими звичками.

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