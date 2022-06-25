Яке свято відзначаємо 25 червня: що не можна робити, прикмети, хто іменинник

Святий спочатку жив в одному з монастирів, а потім, побажавши подвижницького життя, пішов у пустелю. Він стійко переносив всі тяготи і позбавлення, багато постив, молився і боровся з пристрастями. Не раз був близький до смерті. Тому святий Онуфрій став прообразом мужності і захисту від смерті. Прожив преподобний в пустелі 60 років і помер у похилому віці.

За народного свята проходить торжество Петра Солнцеворота. У зв'язку з цим слід було на стіл ставити перші страви без риби. В іншому випадку вже найближчим часом доведеться опинитися в ситуації, коли перед кимось доведеться виправдовуватися не по справі.

Головні прикмети цього дня

Дощ цього дня віщував мокрий сінокіс.

Якщо добре видно Чумацький шлях - значить, на вулиці устоїться ясна погода.

Багато роси в цей день - до хорошого врожаю.

Ластівки літають високо - до ясної погоди, а якщо сич вночі активізується або защебетали горобці - до дощу.

Білі хмари в цей день могли принести град.

Град чекали від хмар, які прямували із західного боку.

Якщо в цей день качки і гуси, пливучи по водоймі, часто пірнали і били по воді — чекали дощу.

Що не можна робити в цей день

Не можна лягати спати раніше півночі, інакше не реалізуєте свої плани.

Не рекомендується носити темний одяг - він привертає нечисту силу.

Вагітним заборонено дозволяти кому-небудь торкатися до свого живота, інакше дитина народиться занадто довірливою.

До обіду в цей день не можна було сіяти гречку, тоді як після полудня вже заборонялося садити овес і пшеницю.

25 червня не варто було косити траву.

У кого іменини в цей день