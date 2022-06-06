Яке сміття не можна збирати пилососом, щоб не пошкодити пристрій

Пилосос - незамінний помічник у прибиранні будинку. Його використовують усі, але мало хто знає, що існують забруднення, збір яких заборонений для цього пристрою.

Зокрема, через такі помилки може розірватись пиловий мішок, засмітитись фільтр або навіть зламатись мотор. Що заборонено збирати пилососом - читайте нижче .

Бите скло

Уламки, потрапивши всередину, можуть пошкодити пиловий мішок, фільтри і шланг. Такі пошкодження зазвичай малопомітні. Однак пилосос буде менш ефективно збирати пил.

Тому, щоб зібрати скло, використовуйте віник.

Борошно

Якщо в пилосос потрапить трохи борошна, то нічого не трапиться. Але велика кількість продукту може забити фільтри. До того ж, якщо борошно потрапить у двигун, то це загрожує зниженням потужності техніки і навіть поломкою.

Ґрунт

Частинки ґрунту можуть закупорити фільтри і викликати зупинку двигуна у пилососі.

Тому, якщо потрібно прибрати землю з килима, краще спочатку змести сміття віником і тільки потім пилососити.

Що не можна прибирати пилососом (freepik)

Волога їжа або предмети

Побутовий пилосос не призначений для збору чогось вологого. Замість цього використовуйте паперовий рушник. Також можна придбати спеціальний пилосос для вологого прибирання.

Монети чи інші дрібні предмети

Такі предмети можуть застрягти в щітці, що обертається, або відламати пластикові шматочки всередині пилососа.

Волосся

Зазвичай, на ковриках або дивані залишається волосся або шерсть домашніх тварин. Під час прибирання важливо переконатися, що волосся не заплутується в рулоні щітки.

Рослини

Зів'яле листя і квітки кімнатних рослин краще збирати руками і викидати у відро. Вони з легкістю можуть забити пристрій і знизити ефективність його роботи.