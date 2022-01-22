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Где в доме прячется больше всего пыли: вы будете удивлены

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Суббота 22 января 2022 07:33
Где в доме прячется больше всего пыли: вы будете удивлены Где в доме больше всего грязи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Всем знакома ситуация, когда после генеральной уборки на поверхностях остается пыль. Однако, есть несколько проверенных способов, которые помогут выявить скрытый грязь в доме и убрать так, чтобы пыль еще долго не появилась.

Об этом пишет interia.

Пыль чаще всего любит скапливаться на стенах. Поэтому во время уборки стоит уделять немного внимания уборке закоулков.

В частности, компоненты пыли поступают как снаружи, так и образуются внутри вашего дома. Поэтому, только одно открытие окна или двери запустит много пыли и других мелких частиц.

Также после прогулки на обуви вы принесете много грязи в дом. Летом сквозь открытое окно будет залетать много пыльцы растений, не говоря уже о насекомых. Вся эта грязь оседает в квартире на стенах.

Отметим, что хуже, когда ваши стены оклеены обоями, панелями или деревянной обшивкой, ведь здесь грязь может спрятаться. Пыль также оседает благодаря паукам, которые населяют углы. Все потому, что сама паутина притягивает всю грязь, витающую в воздухе.

Где в доме прячется больше всего пыли: вы будете удивленыКак убрать пыль со стен (freepik)

Незаменимым в уборке стен станет пылесос. Наконечник пылесоса должен быть чистым, поэтому перед удалением пыли со стенок его лучше тщательно вымыть.

К тому же вместо пылесоса можно использовать сухую губку или чистый малярный валик. Кроме того, не забудьте про лестницу или кресло, так вы легче достанете до высоких частей стен.

Начинайте уборку с потолков и углов, ведь там больше всего собирается грязь.

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