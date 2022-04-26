Родственники пропавших без вести могут получить пенсию по потере кормильца, - Минсоцполитики

Члены семей лиц, пропавших без вести, могут получить пенсию по потере кормильца. В Минсоцпоплитики рассказали, как это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отмечается в сообщении, по данным Национальной полиции Украины, с начала полномасштабного вторжения России в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске.

Когда лицо признается пропавшим без вести?

Правовой статус лица, пропавшего без вести, определен в законе Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Члены семьи таких лиц могут подать в территориальный орган Национальной полиции Украины заявление о розыске лица, пропавшего без вести. С даты подачи этого заявления лицо, пропавшее без вести, приобретает соответствующий статус.

Заявление о розыске лица, пропавшего без вести, кроме родственника такого лица может подать представитель военного формирования, орган государственной власти, орган местного самоуправления, объединения граждан или любой другой лицо, которому стало известно о пропаже человека.

Подать заявление о без вести пропавшем лице можно также на телефон горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67.

Когда возникает право на получение пенсии по потере кормильца у членов семьи лица, пропавшего без вести?

У членов семьи таких лиц право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.

Кто из членов семьи лица, пропавшего без вести, имеет право на пенсию по потере кормильца?

Дети такого лица в возрасте до 18 лет.

Дети такого лица, от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.

Дети такого лица, которые являются сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения.

Муж или жена, родители такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Муж или жена, а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и присматривают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Родители и муж или жена лица, пропавшего без вести, которые не были на ее иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если вследствие такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

Каковы особенности выплаты пенсии по потере кормильца членам семьи лиц, пропавших без вести?

Выплата пенсии осуществляется за все время, в течение которого лицо, пропала без вести, сохраняет этот правовой статус.

Нетрудоспособным родственникам, которые были на иждивении лица, пропавшего без вести, назначается пенсия по потере кормильца, независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести.

Если в Единый реестр досудебных расследований внесена отметка об установлении местопребывания, места захоронения или местонахождение останков лица, пропавшего без вести, то вносятся соответствующие изменения относительно срока назначения пенсии с учетом установленных обстоятельств.

Если человек пропавшим без вести, это не лишает его родственников или других лиц права обратиться в суд с заявлением об объявлении такого лица умершим в порядке, предусмотренном законодательством.

Куда обратиться за назначением пенсии по потере кормильца?

Для назначения пенсии по потере кормильца необходимо обратиться в установленном порядке в любое отделение в органы Пенсионного фонда либо через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Постановлением Кабинета министров Украины от 1 апреля 2022 года № 377 "Некоторые вопросы выплаты пенсии в случае потери кормильца во время действия военного положения" установлено, что детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения в учреждениях профессионально-технического, профессионального передвищої и высшего образования, пенсия в случае потери кормильца назначается, а выплата ранее назначенной пенсии продолжается без предоставления справки учреждения образования на основании данных об обучении по дневной форме обучения в 2022 году, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

По данным Минсоцполитики, пенсию по потере кормильца получают более 600 тысяч человек.