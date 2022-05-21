Какой должна быть "антистрессовая" тарелка украинца во время войны

Какой должна быть еда на столе

Должна обладать детоксикационным эффектом. Содержать растворимую клетчатку (поглощающую продукты катаболизма, то есть распада), и нерастворимую, питающую кишечную микрофлору.

Содержать белок, который необходим для восстановления поврежденных клеток тела (а это клетки всех органов).

Быть богатой витаминами и минералами. Ибо витамины, особенно С, Е, А и группы В и минералы, особенно калий и магний, необходимы для нормального обмена веществ.

Быть богатой лецитином (восстанавливает клетки мозга и нервные волокна), холестерин.

Должна содержать пребиотики, то есть продукты, питающие полезную микрофлору, которая, в свою очередь, производит вещества, хорошо влияющие на работу мозга. Прекрасным пре- и пробиотиком является квашеная капуста. Поэтому добавить столовую ложку капусты на тарелочку - значит добавить здоровье.

Должна быть антиоксидантной. Все природные цвета (ягоды, зеленые листья) богаты противовоспалительными веществами. Поэтому не забывайте о них.