Якою має бути "антистресова" тарілка українця під час війни

Якою має бути їжа на столі

Повинна мати детоксикаційним ефектом. Містити розчинну клітковину (ту, що поглинає продукти катаболізму, тобто розпаду), і нерозчинну, що живить кишкову мікрофлору.

Містити білок, який необхідний для відновлення пошкоджених клітин тіла (а це клітини всіх органів).

Бути багатою вітамінами і мінералами. Бо вітаміни, особливо С, Е, А і групи В і мінерали, особливо калій і магній, необхідні для нормального обміну речовин.

Бути багатою лецитином (відновлює клітини мозку і нервові волокна), холестерин.

Повинна містити пребіотики, тобто продукти, що живлять корисну мікрофлору, яка, своєю чергою, виробляє речовини, добре впливають на роботу мозку. Прекрасним пре- і пробіотиком є квашена капуста. Тому додати столову ложку капусти на тарілочку - значить додати здоров'я.

Повинна бути антиоксидантною. Всі природні кольори (ягоди, зелене листя) багаті протизапальними речовинами. Тому не забувайте про них.