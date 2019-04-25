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Какой бред: пранкеры поговорили с Макроном от имени Зеленского


Российские пранкеры попытались разыграть президента Франции от имени Зеленского

Президенту Франции Эммануэлю Макрону позвонили российские пранкеры и выдали себя за новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Видео разговора они разместили на своем YouTube-канале.

Разговор Эммануэля Макрона с пранкерами длился не менее 15 минут и за все это время ни президент Франции, ни его переводчик не заподозрили, что говорят с пранкерами. Макрон обсудил с ними результат выборов и пообещал всяческую поддержку, имея ввиду поддержку Владимира Зеленского.

"Я еще раз вас уверяю, что мы сделаем все, я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас и в Минском формате, и в борьбе с коррупцией". И пока что ты своих оппонентов не посадил в тюрьму", - сказал Макрон и добавил, что ждет Зеленского в гости, как только он будет готов.

В конце разговора Макрон пожелал новоизбранному президенту хорошей Пасхи, а пранкеры сообщили, что собираются идти пить шампанское.

Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского (YouTube/Vovan222prank)

В социальной сети раскритиковали этот разговор, так как там не было не единой стоящей шутки или намека для Макрона на то, что он говорит с ненастоящим Зеленским.

  • Раньше это называли хулиганством, а нынче героя России видно дадут;
  • Честно, был ужасно затянувшийся разговор без каких-либо понятий международных переговоров. Макрон пытался повесить трубку столько раз;
  • Это как раз тот случай, когда пранкеры сами "обосрались", как говорится. Но для обычного населения может и весело;
  • А вы уверены, что это не Макрон вас разыграл?
  • Если только это было сделано специально чтоб выбесить Макрона? Жаль, можно было бы столько вытянуть из него или хотя бы спровоцировать. Так как показали, что вы изначально на пророссийской стороне, о чем вы трезвонили весь разговор, он сразу закрылся;
  • Какой бред;

Позже стало известно, что Эммануэль Макрон узнал о том, что разговаривал не с Владимиром Зеленским, а с российскими пранкерами.

"Представитель французского президента сообщил Reuters, что не будет комментировать ролик, сказав, что не подтверждает и не опровергает его подлинность", - сообщили в издании Reuters.

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, стало известно, что Эммануэль Макрон через два часа после общения с пранкерами все-таки дозвонился настоящему Владимиру Зеленскому. Вероятно, он все таки что-то заподозрил.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Урале решили увековечить Владимира Зеленского в килограммовой монете.

А также рассказывали о том, что на росТВ эпично опозорились с фотографией Елены Зеленской.

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