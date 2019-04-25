Какой бред: пранкеры поговорили с Макроном от имени Зеленского

Президенту Франции Эммануэлю Макрону позвонили российские пранкеры и выдали себя за новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Видео разговора они разместили на своем YouTube-канале.

Разговор Эммануэля Макрона с пранкерами длился не менее 15 минут и за все это время ни президент Франции, ни его переводчик не заподозрили, что говорят с пранкерами. Макрон обсудил с ними результат выборов и пообещал всяческую поддержку, имея ввиду поддержку Владимира Зеленского.

"Я еще раз вас уверяю, что мы сделаем все, я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас и в Минском формате, и в борьбе с коррупцией". И пока что ты своих оппонентов не посадил в тюрьму", - сказал Макрон и добавил, что ждет Зеленского в гости, как только он будет готов.

В конце разговора Макрон пожелал новоизбранному президенту хорошей Пасхи, а пранкеры сообщили, что собираются идти пить шампанское.

Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского (YouTube/Vovan222prank)

В социальной сети раскритиковали этот разговор, так как там не было не единой стоящей шутки или намека для Макрона на то, что он говорит с ненастоящим Зеленским.

Раньше это называли хулиганством, а нынче героя России видно дадут;

Честно, был ужасно затянувшийся разговор без каких-либо понятий международных переговоров. Макрон пытался повесить трубку столько раз;

Это как раз тот случай, когда пранкеры сами "обосрались", как говорится. Но для обычного населения может и весело;

А вы уверены, что это не Макрон вас разыграл?

Если только это было сделано специально чтоб выбесить Макрона? Жаль, можно было бы столько вытянуть из него или хотя бы спровоцировать. Так как показали, что вы изначально на пророссийской стороне, о чем вы трезвонили весь разговор, он сразу закрылся;

Какой бред;

Позже стало известно, что Эммануэль Макрон узнал о том, что разговаривал не с Владимиром Зеленским, а с российскими пранкерами.

"Представитель французского президента сообщил Reuters, что не будет комментировать ролик, сказав, что не подтверждает и не опровергает его подлинность", - сообщили в издании Reuters.

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, стало известно, что Эммануэль Макрон через два часа после общения с пранкерами все-таки дозвонился настоящему Владимиру Зеленскому. Вероятно, он все таки что-то заподозрил.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Урале решили увековечить Владимира Зеленского в килограммовой монете.

А также рассказывали о том, что на росТВ эпично опозорились с фотографией Елены Зеленской.