Яка маячня: пранкери поговорили з Макроном від імені Зеленського

Російські пранкери спробували розіграти президента Франції від імені Зеленського
Президенту Франції Еммануелю Макрону зателефонували російські пранкери і видали себе за новообраного президента України Володимира Зеленського. Відео розмови вони розмістили на своєму YouTube-каналі.
Розмова Еммануеля Макрона з пранкерами тривала не менше 15 хвилин і за весь цей час ні президент Франції, ні його перекладач не запідозрили, що говорять з пранкерами. Макрон обговорив з ними результат виборів і пообіцяв усіляку підтримку, маючи на увазі підтримку Володимира Зеленського.
"Я ще раз вас запевняю, що ми зробимо все, я зроблю все можливе, щоб підтримати вас і в Мінському форматі, і в боротьбі з корупцією". І поки що ти своїх опонентів не посадив в тюрму", - сказав Макрон і додав, що чекає Зеленського в гості, як тільки він буде готовий.
В кінці розмови Макрон побажав новообраному президенту хорошого Великодня, а пранкери повідомили, що збираються йти пити шампанське.
Російські пранкери зателефонували Макрону від імені Зеленського (YouTube/Vovan222prank)
В соціальній мережі розкритикували цю розмову, так як там не було жодного нормального жарту, або натяку для Макрона на те, що він говорить з несправжнім Зеленським.
Пізніше стало відомо, що Еммануель Макрон дізнався про те, що не розмовляв з Володимиром Зеленським, а з російськими пранкерами.
"Представник французького президента повідомив Reuters, що не буде коментувати ролик, сказавши, що не підтверджує і не спростовує його дійсність", - повідомили у виданні Reuters.
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Крім того, стало відомо, що Еммануель Макрон через дві години після спілкування з пранкерами все ж таки додзвонився справжньому Володимиру Зеленському. Ймовірно, він все-таки щось запідозрив.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Уралі вирішили увічнити Володимира Зеленського у кілограмової монеті.
А також розповідали про те, що на росТБ епічно зганьбилися з фотографією Олени Зеленської.