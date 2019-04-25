Яка маячня: пранкери поговорили з Макроном від імені Зеленського

Президенту Франції Еммануелю Макрону зателефонували російські пранкери і видали себе за новообраного президента України Володимира Зеленського. Відео розмови вони розмістили на своєму YouTube-каналі.

Розмова Еммануеля Макрона з пранкерами тривала не менше 15 хвилин і за весь цей час ні президент Франції, ні його перекладач не запідозрили, що говорять з пранкерами. Макрон обговорив з ними результат виборів і пообіцяв усіляку підтримку, маючи на увазі підтримку Володимира Зеленського.

"Я ще раз вас запевняю, що ми зробимо все, я зроблю все можливе, щоб підтримати вас і в Мінському форматі, і в боротьбі з корупцією". І поки що ти своїх опонентів не посадив в тюрму", - сказав Макрон і додав, що чекає Зеленського в гості, як тільки він буде готовий.

В кінці розмови Макрон побажав новообраному президенту хорошого Великодня, а пранкери повідомили, що збираються йти пити шампанське.

Російські пранкери зателефонували Макрону від імені Зеленського (YouTube/Vovan222prank)

В соціальній мережі розкритикували цю розмову, так як там не було жодного нормального жарту, або натяку для Макрона на те, що він говорить з несправжнім Зеленським.

Раніше це називали хуліганством, а нині героя Росії видно дадуть;

Чесно, була страшенно тривала розмова без яких-небудь понять міжнародних переговорів. Макрон намагався повісити трубку стільки разів;

Це як раз той випадок, коли пранкери самі "обісралися", як говориться. Але для звичайного населення може і весело;

Ви впевнені, що це не Макрон вас розіграв?

Якщо тільки це було зроблено спеціально, щоб розлютит Макрона? Шкода, можна було б стільки витягнути з нього або хоча б спровокувати. Так як показали, що ви від початку на проросійської стороні, про що ви гомонили всю розмову, він відразу закрився;

Яка маячня;

Пізніше стало відомо, що Еммануель Макрон дізнався про те, що не розмовляв з Володимиром Зеленським, а з російськими пранкерами.

"Представник французького президента повідомив Reuters, що не буде коментувати ролик, сказавши, що не підтверджує і не спростовує його дійсність", - повідомили у виданні Reuters.

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, стало відомо, що Еммануель Макрон через дві години після спілкування з пранкерами все ж таки додзвонився справжньому Володимиру Зеленському. Ймовірно, він все-таки щось запідозрив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Уралі вирішили увічнити Володимира Зеленського у кілограмової монеті.

А також розповідали про те, що на росТБ епічно зганьбилися з фотографією Олени Зеленської.