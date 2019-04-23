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На росТВ эпично оконфузились с женой Зеленского (фото)

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 17:48
На росТВ эпично оконфузились с женой Зеленского (фото)
На росТВ Зеленскую перепутали с другой женщиной (Коллаж РБК-Украина)

Фотографию киевлянки показали в эфире российской передачи вместо Зеленской

На российском телевидении опозорились с фотографией жены Владимира Зеленского Елены Зеленской. Вместо фотографии Елены Зеленской в эфире передачи "Время покажет" на российском Первом канале показали фотографию киевлянки Людмилы Капустяной. Об этом Капустяная сообщила на своей странице в Facebook.

Людмила Капустяная предположила, что российские журналисты просто перепутали, так как она недавно писала статью о стиле первых леди для одного из украинских изданий и в авторстве публикации разместили не только ее имя, но и фотографию.

На росТВ эпично оконфузились с женой Зеленского (фото)

Скриншот (facebook.com/lyudmila.kapustyanaya)

"Очень смешная ситуация! Может это хороший знак для меня? Встречаю сегодня знакомую, а она говорит, что меня на ОРТ показывают, как первую леди Украины (моя фотография и подпись – Елена Зеленская). Для зрителей этого канала, жена президента выглядит именно так. Похоже российские журналисты до конца не прочли материал и информация о том, что я стилист, а не Елена Зеленская, была упущена", - написала Капустяная.

На росТВ эпично оконфузились с женой Зеленского (фото)

Скриншот (facebook.com/lyudmila.kapustyanaya)

В качестве доказательства она опубликовала фотографию, которую использовали на российском телеканале.

На росТВ эпично оконфузились с женой Зеленского (фото)

Людмила Капустяная (facebook.com/lyudmila.kapustyanaya)

В комментариях пользователи посмеялись и выразили надежду на то, что Людмила Капустяная в ближайшее время точно должна выйти замуж.

На росТВ эпично оконфузились с женой Зеленского (фото)

Елена Зеленская  (фото: РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская срочно ищет для мужа преподавателя украинского языка.

А также мы сообщали интересные факты о будущей первой леди Елене Зеленской.

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