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На якій олії заборонено смажити: мало хто про це знає

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Середа 24 листопада 2021 07:33
На якій олії заборонено смажити: мало хто про це знає На якій олії заборонено смажити (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Без олії не обходиться жодна господиня на своїй кухні. Однак, не усі знають, як правильно посмажити страву, щоб вона не втратила корисні елементи. Тому потрібно знати, яка олія найкраще підходить для смаження.

Про це розповіла нутриціолог Богдана Тарасюк на своїй сторінці в Instagram.

Яка олія підходить для смаження

Кокосова олія

Так, кокосова олія на 90% складається з насичених жирів, які роблять її стійкою до нагрівання, тому на ній можна смажити.

При кімнатній температурі це масло напівтверде та може довго зберігатися. Однак, потрібно уникати пластикових тар та не переїдати. Також ця олія може підвищити рівень холестерину в організмі.

На якій олії заборонено смажити: мало хто про це знаєКокосове масло підходить для смаження (pixabay)

Масло какао

Виготовляють його з бобів какао. Зокрема, в чорному та молочному шоколаді міститься однакова кількість жирів. Однак, в темному менше цукру. Смажити на такій олії також можна.

Олія авокадо

Олія містить велику кількість мононасичених жирних кислот, тому вона підходить для смаження.

На якій олії заборонено смажити: мало хто про це знаєНа олії авокадо можна смажити (pixabay)

На яких оліях заборонено смажити

Оливкова олія

Ця олія може підвищити рівень "корисного" холестерину та знизити рівень "шкідливого" в організмі людини. Також, якщо її вживати на постійній основі, то тривалість життя буде довшою. Тому вживати її можна лише в сирому вигляді.

На якій олії заборонено смажити: мало хто про це знаєНа оливковій олії заборонено смажити (pixabay)

Лляна олія

Олія містить велику кількість рослинної форми Омега - 3 та інших корисних кислот. Однак для приготування гарячих страв не підходить. Окрім того, термін придатності такої олії становить всього 30 діб після відкриття. А зберігати її потрібно у темному місці.

На якій олії заборонено смажити: мало хто про це знає

На лляній олії заборонено смажити (pixabay)

Раніше ми повідомляли, що медики назвали найкориснішу рослинну олію.

Також ми писали, як вдома зробити корисне вершкове масло.

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