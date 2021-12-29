В какое время суток лучше всего лететь самолетом: бортпроводница поделилась секретом

Во время полета самолетом путешественники хотят, чтобы все было максимально комфортно. Однако, в самолетах работают люди, которые могут иметь разное настроение и могут быть усталыми или раздраженными.
Поэтому специалисты назвали время, которое считают лучшим для путешествий самолетом, пишет NBC News.
Так, бывшая бортпроводница Стелла Коннолли рассказала, что лучшее обслуживание на утренних рейсах. Все из-за того, что эти рейсы реже задерживаются, а потому персонал имеет хорошее настроение.
К тому же экипаж самолета также хочет вовремя попасть к месту назначения и вернуться домой. Также "утренние самолеты" обычно намного чище.
Турбулентность
Эксперт говорит, что утренний воздух благоприятнее для полетов. А вот во второй половине дня часто меняется погода и может быть гроза. Воздух становится как бы "ухабистым", что вызывает турбулентность.
Стыковочный рейс
Важно, если у вас очень мало времени на пересадку, не стесняйтесь об этом сказать бортпроводникам. Они могут сделать объявление о том, что пассажиры, которые имеют стыкующиеся рейсы, выйдут первыми.
Кроме того, нужно быть вежливыми, когда будете просить об этой услуге. Ведь персонал не обязан обеспечить вам быстрый выход.
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