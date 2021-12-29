В какое время суток лучше всего лететь самолетом: бортпроводница поделилась секретом

Так, бывшая бортпроводница Стелла Коннолли рассказала, что лучшее обслуживание на утренних рейсах. Все из-за того, что эти рейсы реже задерживаются, а потому персонал имеет хорошее настроение.

К тому же экипаж самолета также хочет вовремя попасть к месту назначения и вернуться домой. Также "утренние самолеты" обычно намного чище.

Турбулентность

Эксперт говорит, что утренний воздух благоприятнее для полетов. А вот во второй половине дня часто меняется погода и может быть гроза. Воздух становится как бы "ухабистым", что вызывает турбулентность.

Стыковочный рейс

Важно, если у вас очень мало времени на пересадку, не стесняйтесь об этом сказать бортпроводникам. Они могут сделать объявление о том, что пассажиры, которые имеют стыкующиеся рейсы, выйдут первыми.

Кроме того, нужно быть вежливыми, когда будете просить об этой услуге. Ведь персонал не обязан обеспечить вам быстрый выход.