У який час доби найкраще летіти літаком: бортпровідниця поділилась секретом

Так, колишня бортпровідниця Стелла Конноллі розповіла, що найкраще обслуговування на ранкових рейсах. Все через те, що ці рейси рідше затримуються, а тому персонал має хороший настрій.

До того ж екіпаж літака також хоче вчасно потрапити до місця призначення та й повернутися додому. Також "ранкові літаки" зазвичай набагато чистіші.

Турбулентність

Експерт каже, що ранкове повітря сприятливіше для польотів. А от у другій половині дня часто змінюється погода та може бути гроза. Повітря стає ніби "вибоїстим", що спричиняє турбулентність.

Стиковочний рейс

Важливо, якщо у вас дуже мало часу на пересадку, не соромтеся про це сказати бортпровідникам. Вони можуть зробити оголошення про те, що пасажири, які мають стиковочні рейси, вийдуть першими.

Окрім того, потрібно бути ввічливими, коли будете просити про цю послугу. Адже персонал не зобов'язаний забезпечити вам швидкий вихід.