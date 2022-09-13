Какими чертами обладают эмоционально зрелые и сильные люди: психологи назвали 7 главных

Психологически сильные и зрелые люди преодолевают невзгоды и обязательно учатся на них. У таких людей есть черты характера, которые помогают им справиться в трудные времена. Такие люди считаются эмоционально зрелыми, и они могут вынести нужные уроки из событий в прошлом.

Какими качествами обладают эмоционально зрелые и сильные люди, рассказала доктор философии Трейси С. Хатчинсон на Psychology Today.

Воспринимают реальность такой, как она есть

Психически устойчивые люди живут в реальности и воспринимают ее такой, как она есть. Они анализируют факты, отзывы других людей и близких. Не изменяют мысленно историю или реальность и не верят в исправление того, что уже произошло.

Реальность они видят такой, как она есть - ясно и с четким планированием того, куда двигаться дальше. А также готовы к последствиям того, что им может преподнести жизнь.

Принимают последствия своего выбора

Эмоционально зрелые люди несут ответственность за свои действия и последствия своих решений. Они не игнорируют боль и обиды, но при этом не берут на себя роль жертвы, не обвиняют других людей в проблемах, которые сами создали.

Также такие люди проявляют сострадание к самим себе в трудные времена и прилагают усилия, чтобы сделать все - при любых обстоятельствах.

Обладают самоконтролем

Самоконтроль означает, что человек осознает свое поведение, чувства и мысли, а также умеет регулировать свои реакции в зависимости от требований ситуации. Они проявляют инициативу в своих проблемах и могут обратиться за помощью, если это нужно.

И самое важное - они берут на себя ответственность за свои действия и видят, как их поступки влияют на других.

Обладают способностью к самокоррекции

Такие люди умеют корректировать свои реакции в любой конкретной ситуации, чтобы добиться положительного результата. Так как они учатся на своих ошибках, они умеют производить больше положительных последствий в жизни, чем отрицательных.

Они надежны и последовательны в своих ответах и ограничениях.

Придают смысл плохим вещам

Они умеют придавать смысл своим прошлым обидам и переживаниям и у них есть духовная основа, которая придает смысл плохим вещам. Как утверждал Эйнштейн, проблему нельзя решить на том же уровне сознания, на котором она была создана.

Поэтому психологически устойчивые люди могут преодолеть свой негативный опыт разными способами, а потом используют свой опыт борьбы и боли, чтобы помочь другим.

Используют одновременно чувства и факты

Аффективный реализм - это, когда человек "чувствует" события в мире. При таком мышлении эмоции преобладают и могут влиять на то, как человек воспринимает реальность. Но такая реальность может быть искажена из-за воздействия эмоций.

Психологически стойкие люди умеют использовать не только эмоции. Они умеют распознавать разницу между внутренними ощущениями и внешним миром. Поэтому получают доступ к рациональному разуму.

В их восприятии присутствует все сразу - разум, рациональность, логика, факты и эмоции. И это имеет первостепенное значение для эмоциональной зрелости и умственной устойчивости.

Не закапывают свое прошлое

Стойкие люди могут распознать и справиться с эмоционально неприятными событиями в прошлом, а также осознают, что прошлое может влиять на их настоящее.

Частые симптомы закапывания прошлого - переедание, расстройство пищевого поведения, употребление алкоголя или наркотиков, компульсивные или проблемные формы поведения.

Психически сильные люди ищут профессиональную помощь или используют другой способ избавиться от боли - дневник, общение с близкими, самоисцеление.

Они могут работать с прошлыми событиями, разочарованиями, травмами и не накапливают их в масштабные проблемы.