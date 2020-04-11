Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперты озадачили прогнозом

Курс доллара в Украине - эксперты сообщили прогноз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара в Украине может удивить

Курс доллара в Украине 2020 остается нестабильным из-за коронавируса. Эксперты отмечают, что гривна на следующей неделе будет снова слабеть, приближаясь к 28 грн/доллар.

Насколько упадет курс, будет зависеть от того, как быстро депутаты приступят к рассмотрению правок к закону о запрете ренационализации банков и от того, сколько валюты продаст из резервов регулятор, дабы сдержать падение гривни. Об этом информирует "Сегодня".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также допускает, что курс может опуститься до 28 гривен за доллар. "Но это будут ситуативные изменения. В целом повторится тренд уходящей недели, когда курс будет "ходить" вверх-вниз в коридоре 27-28 грн/доллар", - отметил он.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин говорит, что на следующей неделе курс будет меняться разнонаправлено в пределах 27-28 гривен за доллар.

"Спрос на валюту перед праздниками сократится. Но как только курс упадет до 27,1-27,2 грн/доллар и ниже - сразу появятся покупатели", - сообщил специалист.

Также эксперты с уверенностью утверждают, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления. Однако делать это рекомендуется исключительно на спаде курса.

Напомним, что 9 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2500 - 27,2800 грн/доллар.

В то же время в обменных пунктах Украины 10 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,51 гривен за доллар.