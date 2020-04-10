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Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 10 апреля

Новости » Экономика     10.04.2020 - 12:35
Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 10 апреля
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет, евро - дорожает в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,51 гривен за доллар, курс евро вырос на 10 копеек до 29,96 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,10 (27,12 - 9 апреля), продажи - 27,51 (27,57 - 9 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,19 - 9 апреля), продажи - 29,96 (29,86 - 9 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,16 - 9 апреля), продажи 3,72 (3,66 - 9 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 10 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,78 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 апреля справочный курс на уровне 27,20 грн/доллар, снизив его по сравнению с 9 апреля (27,25 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,20 - 27,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 10 апреля

Напомним, Национальный банк 9 апреля продал на межбанке 44,5 млн долларов, поскольку спрос снова превышал предложение, а курс гривны колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.

Как отметили в пресс-службе НБУ в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

В пресс-службе добавили, что НБУ, как и ранее, не собирается вводить административные ограничения и продолжит последовательную политику на валютном рынке. "Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - говорится в сообщении.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Курса доллара снижается на межбанке НБУ на 10 апреля повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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