Яким буде курс долара наступного тижня: експерти спантеличили прогнозом

Курс долара в Україні - експерти повідомили прогноз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара в Україні може здивувати

Курс долара в Україні 2020 залишається нестабільним через коронавірус. Експерти відзначають, що гривня на наступному тижні знову послабшає, наближаючись до 28 грн/долар.

Наскільки впаде курс, буде залежати від того, як швидко депутати приступлять до розгляду поправок до закону про заборону ренаціоналізації банків і від того, скільки валюти продасть з резервів регулятор, щоб стримати падіння гривні. Про це інформує "Сьогодні".

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також допускає, що курс може опуститися до 28 гривень за долар. "Але це будуть ситуативні зміни. В цілому повториться тренд тижня, що минає, коли курс буде "ходити" вгору-вниз в коридорі 27-28 грн/долар", - зазначив він.

А ось керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин каже, що на наступному тижні курс буде змінюватися різноспрямовано в межах 27-28 гривень за долар.

"Попит на валюту перед святами скоротиться. Але як тільки курс впаде до 27,1-27,2 грн/долар і нижче - відразу з'являться покупці", - повідомив фахівець.

Також експерти з упевненістю стверджують, що на наступному тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення. Однак робити це рекомендується виключно на спаді курсу.

Нагадаємо, що 9 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2500 - 27,2800 грн/долар.

У той же час в обмінних пунктах України 10 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,51 гривень за долар.