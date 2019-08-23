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Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 25 грн/доллар

Новости » Финансы    23.08.2019 - 10:45
Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 25 грн/доллар
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 25,05 гривен за доллар, курс в покупке до 25,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0350 - 25,0550 грн/доллар, евро 27,7187 - 27,7408 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3820 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0350

25,0550

EUR/UAH

27,7187

27,7408

RUB/UAH

0,3813

0,3820

Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 25 грн/доллар

Напомним, 22 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0300 - 25,0650 грн/доллар, евро 27,7732 - 27,8071 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,04 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 августа установлен на таком уровне: 2504,2697 гривен за 100 долларов (-16,173 гривен).

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что оптимальным курсом гривны к доллару является рыночный курс. При этом Национальный банк Украины не собирается возвращаться к политике фиксированного курса.

Как сообщало РБК-Украина, в отчете Совета по финансовой стабильности отмечается, что вступление в силу нового валютного законодательства не повлекло нестабильности на валютном рынке Украины. В частности, стабильность на рынке сохранялась в т.ч. числе благодаря предложению валюты со стороны экспортеров и поступлению переводов от трудовых мигрантов. Дополнительным фактором предложения валюты в 2019 году стал рост инвестиций нерезидентов в ОВГЗ.

НБУ на 23 августа снизил официальный курс доллара НБУ назвал оптимальный курс гривны к доллару
Темы: Курс доллара
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