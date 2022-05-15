В яких випадках треба міняти документи при зміні назви вулиці: з'явилася відповідь

В Україні триває активна дерусифікація. Українські вулиці, провулки, площі, проїзди позбуваються від назв, пов'язаних з усім російським. Але чи треба замінювати документи, якщо в них зазначено стару назву? Якщо так, то в яких випадках?

Чи треба змінювати місце реєстрації?

Подібні відомості українське законодавство не зобов'язує вносити. Зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. Тому не треба міняти паспорт чи звертатися до ЦНАПів, щоб внести дані про перереєстрацію.

Якщо ж ви міняєте паспорт при потребі, то в нього буде внесена вже нова назва.

Чи треба вносити зміни до документів на нерухомість?

Документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними у випадку зміни назви вулиці, на якій вони розташовані.

У випадку перейменування вулиці, на якій розміщена нерухомість, законодавство України не передбачає необхідності внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно, зокрема свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, дарування тощо.

Проте в разі продажу, дарування чи спадкування в нових документах буде вже нова назва.

Чи треба змінювати відомості про місцезнаходження юридичної особи?

В цьому випадку зміни в документи треба вносити.

Згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" перейменування вулиці місцезнаходження юридичної особи є зміною місцезнаходження юридичної особи, що передбачає необхідність внесення відповідних змін в установчі документи, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.

Зазначимо, що граничних термінів для зміни відомостей щодо місцезнаходження немає. Тобто суб’єкт господарювання сам може вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін. Адміністративний збір при цьому не стягується.