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В каких неочевидных продуктах скрывается сахар: нутрициолог дала список

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Четверг 07 июля 2022 12:39
В каких неочевидных продуктах скрывается сахар: нутрициолог дала список Где скрывается сахар (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Большинство людей считают, что всему беда - это десерты, хотя на самом деле, это не совсем так. Сахар содержится не только в пирожных и мороженом. Если посчитать все продукты, которые вы потребляете за день, и высчитать норму потребляемого вами сахара (напоминаем, что ВОЗ рекомендует не более 25-30 г из всех калорий), то и без конфет цифра может быть больше нормы.

Нутрициіолог Ксения Шатрова рассказала, в каких неочевидных продуктах "прячется" сахар, и поделилась списком в Instagram.

В каких продуктах есть сахар:

  • консервы (мясные, рыбные, овощные, фруктовые);
  • детские и взрослые пюрешки;
  • хлопья и сухие завтраки (гранола);
  • "пп" сахар: мед, сиропы, нектары, патока и прочее;
  • сухофрукты и цукаты;
  • концентрированные, готовые к употреблению чай и кофе в пакетиках;
  • весь фаст-фуд;
  • растительное молоко и кисломолочная продукция (почти всегда содержит сахар), да и обычная тоже;
  • соки и морсы;
  • алкоголь;
  • соусы (кетчуп, майонез и др.);
  • полуфабрикаты;
  • 90% снеков (чипсы, орешки, поп-корн, хлебцы);
  • 70% приготовленных блюд в кафе и ресторанах добавляют сахар во все свои блюда (суши, паста, салаты и так далее).


Теперь вы понимаете, сколько сахара днем мы потребляем без сладкого? А если добавить десерт и фрукты?

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