В каких неочевидных продуктах скрывается сахар: нутрициолог дала список
Большинство людей считают, что всему беда - это десерты, хотя на самом деле, это не совсем так. Сахар содержится не только в пирожных и мороженом. Если посчитать все продукты, которые вы потребляете за день, и высчитать норму потребляемого вами сахара (напоминаем, что ВОЗ рекомендует не более 25-30 г из всех калорий), то и без конфет цифра может быть больше нормы.
Нутрициіолог Ксения Шатрова рассказала, в каких неочевидных продуктах "прячется" сахар, и поделилась списком в Instagram.
В каких продуктах есть сахар:
- консервы (мясные, рыбные, овощные, фруктовые);
- детские и взрослые пюрешки;
- хлопья и сухие завтраки (гранола);
- "пп" сахар: мед, сиропы, нектары, патока и прочее;
- сухофрукты и цукаты;
- концентрированные, готовые к употреблению чай и кофе в пакетиках;
- весь фаст-фуд;
- растительное молоко и кисломолочная продукция (почти всегда содержит сахар), да и обычная тоже;
- соки и морсы;
- алкоголь;
- соусы (кетчуп, майонез и др.);
- полуфабрикаты;
- 90% снеков (чипсы, орешки, поп-корн, хлебцы);
- 70% приготовленных блюд в кафе и ресторанах добавляют сахар во все свои блюда (суши, паста, салаты и так далее).
Теперь вы понимаете, сколько сахара днем мы потребляем без сладкого? А если добавить десерт и фрукты?
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