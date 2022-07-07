В каких неочевидных продуктах скрывается сахар: нутрициолог дала список

Большинство людей считают, что всему беда - это десерты, хотя на самом деле, это не совсем так. Сахар содержится не только в пирожных и мороженом. Если посчитать все продукты, которые вы потребляете за день, и высчитать норму потребляемого вами сахара (напоминаем, что ВОЗ рекомендует не более 25-30 г из всех калорий), то и без конфет цифра может быть больше нормы.