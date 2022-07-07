У яких неочевидних продуктах ховається цукор: нутриціолог дала список
Де ховається цукор (колаж Styler)
Більшість людей вважають, що всьому біда - це десерти, хоча насправді, це не зовсім так. Цукор міститься не тільки в тістечках і морозиві. Якщо порахувати усі продукти, які ви споживаєте за день і вирахувати норму спожитого вами цукру (нагадуємо, що ВОЗ рекомендує не більше 25-30 г з усіх калорій), то й без цукерок цифра може бути більша норми.
Нутрициіолог Ксенія Шатрова розповіла, в яких неочевидних продуктах "ховається" цукор, та поділилася списком в Instagram.
В яких продуктах є цукор:
- консерви (м’ясні, рибні, овочеві, фруктові);
- дитячі та дорослі пюрешки;
- пластівці та сухі сніданки (гранола);
- "пп" цукор: мед, сиропи, нектари, патока та інше;
- сухофрукти та цукати;
- концентровані, готові до споживання чай та кава в пакетиках;
- увесь фаст-фуд;
- рослинне молоко та кисломолочна продукція (майже завжди містить цукор) та й звичайна теж;
- соки та морси;
- алкоголь;
- соуси (кетчуп, майонез та ін.);
- напівфабрикати;
- 90% снеків (чіпси, горішки, поп-корн, хлібці);
- 70% приготованих страв в кафе та ресторанах додають цукор до всіх своїх страв (суші, паста, салати і так далі).
Тепер ви розумієте, скільки цукру вдень ми споживаємо без солодкого? А якщо додати десерт і фрукти?
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