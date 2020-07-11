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В каких банках в Украине выплачивают пенсии и пособия: обновленный список

Суббота 11 июля 2020 07:59
В каких банках в Украине выплачивают пенсии и пособия: обновленный список
В каких банках в Украине выплачивают пенсии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Минфин Украины расширил список банков для выплаты пенсий, зарплаты бюджетникам и пособий

В Украине увеличили список банков для выплаты пенсий. Такое решение приняли в министерстве финансов, и теперь пенсионные выплаты граждане могут получать уже в 45 банках (раньше их было 42).

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, опубликован на сайте Минфина.

В каких банках в Украине выплачивают пенсии: список

  • АО "Ощадбанк"
  • АО КБ "ПриватБанк"
  • АО АБ "Укргазбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  • АО "КБ "АКОРДБАНК"
  • АО "АКЦЕНТ-БАНК"
  • АО "АЛЬФА-БАНК"
  • АО "Банк Альянс"
  • АО "БАНК ВОСТОК"
  • АО КБ "Глобус Банк"
  • АО "Восточно-Украинский банк "ГРАНТ "
  • АО "Идея Банк"
  • АО АКБ "Индустриалбанк"
  • АО "БАНК "Клиринговый дом "
  • АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
  • АО "АКБ "Конкорд "
  • АО "Банк Кредит Днепр"
  • АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
  • АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
  • АО "Кредобанк"
  • АО "КРИСТАЛБАНК"
  • АО АКБ "Львов"
  • АО "МЕГАБАНК"
  • АО "МЕТАБАНК"
  • АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
  • АО "МОТОР-БАНК"
  • АО "МТБ БАНК"
  • АО "ОТП Банк"
  • АО АБ "Пивденный"
  • АО "Пиреус Банк МКБ"
  • АО "ПОЛИКОМБАНК"
  • АО "Полтава-банк"
  • АО "ПРАВЭКС БАНК"
  • АО "ПроКредит Банк"
  • АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
  • АО "АКБ "РАДАБАНК "
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • АО "БАНК СИЧ"
  • АО "ТАСКОМБАНК"
  • АО "Укрстройинвестбанк"
  • АО "УкрСиббанк"
  • АО "Универсал Банк"
  • АО "БАНК ФОРВАРД"
  • АО "Юнекс Банк"

Стоит напомнить, что большинство украинских пенсионеров (66,4% - согласно данным весной) предпочитают получать пенсии именно в банковских учреждениях.

Ранее мы писали о том, что украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет, но есть одно "но".

Также сообщалось, что Кабмин предлагает платить украинцам компенсации за задержку пенсий и зарплат.

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