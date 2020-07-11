В каких банках в Украине выплачивают пенсии и пособия: обновленный список

В каких банках в Украине выплачивают пенсии (коллаж РБК-Украина)

Минфин Украины расширил список банков для выплаты пенсий, зарплаты бюджетникам и пособий

В Украине увеличили список банков для выплаты пенсий. Такое решение приняли в министерстве финансов, и теперь пенсионные выплаты граждане могут получать уже в 45 банках (раньше их было 42).

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, опубликован на сайте Минфина.

В каких банках в Украине выплачивают пенсии: список

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПриватБанк"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

АО "КБ "АКОРДБАНК"

АО "АКЦЕНТ-БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "Банк Альянс"

АО "БАНК ВОСТОК"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "Восточно-Украинский банк "ГРАНТ "

АО "Идея Банк"

АО АКБ "Индустриалбанк"

АО "БАНК "Клиринговый дом "

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "АКБ "Конкорд "

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

АО "Кредобанк"

АО "КРИСТАЛБАНК"

АО АКБ "Львов"

АО "МЕГАБАНК"

АО "МЕТАБАНК"

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

АО "МОТОР-БАНК"

АО "МТБ БАНК"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "Пивденный"

АО "Пиреус Банк МКБ"

АО "ПОЛИКОМБАНК"

АО "Полтава-банк"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "ПроКредит Банк"

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

АО "АКБ "РАДАБАНК "

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "БАНК СИЧ"

АО "ТАСКОМБАНК"

АО "Укрстройинвестбанк"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "БАНК ФОРВАРД"

АО "Юнекс Банк"

Стоит напомнить, что большинство украинских пенсионеров (66,4% - согласно данным весной) предпочитают получать пенсии именно в банковских учреждениях.

Ранее мы писали о том, что украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет, но есть одно "но".

Также сообщалось, что Кабмин предлагает платить украинцам компенсации за задержку пенсий и зарплат.