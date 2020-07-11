В каких банках в Украине выплачивают пенсии и пособия: обновленный список
Суббота 11 июля 2020 07:59
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В каких банках в Украине выплачивают пенсии (коллаж РБК-Украина)
Минфин Украины расширил список банков для выплаты пенсий, зарплаты бюджетникам и пособий
В Украине увеличили список банков для выплаты пенсий. Такое решение приняли в министерстве финансов, и теперь пенсионные выплаты граждане могут получать уже в 45 банках (раньше их было 42).
Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, опубликован на сайте Минфина.
В каких банках в Украине выплачивают пенсии: список
- АО "Ощадбанк"
- АО КБ "ПриватБанк"
- АО АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрэксимбанк"
- АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
- АО "КБ "АКОРДБАНК"
- АО "АКЦЕНТ-БАНК"
- АО "АЛЬФА-БАНК"
- АО "Банк Альянс"
- АО "БАНК ВОСТОК"
- АО КБ "Глобус Банк"
- АО "Восточно-Украинский банк "ГРАНТ "
- АО "Идея Банк"
- АО АКБ "Индустриалбанк"
- АО "БАНК "Клиринговый дом "
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
- АО "АКБ "Конкорд "
- АО "Банк Кредит Днепр"
- АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
- АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
- АО "Кредобанк"
- АО "КРИСТАЛБАНК"
- АО АКБ "Львов"
- АО "МЕГАБАНК"
- АО "МЕТАБАНК"
- АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
- АО "МОТОР-БАНК"
- АО "МТБ БАНК"
- АО "ОТП Банк"
- АО АБ "Пивденный"
- АО "Пиреус Банк МКБ"
- АО "ПОЛИКОМБАНК"
- АО "Полтава-банк"
- АО "ПРАВЭКС БАНК"
- АО "ПроКредит Банк"
- АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
- АО "АКБ "РАДАБАНК "
- АО "Райффайзен Банк Аваль"
- АО "БАНК СИЧ"
- АО "ТАСКОМБАНК"
- АО "Укрстройинвестбанк"
- АО "УкрСиббанк"
- АО "Универсал Банк"
- АО "БАНК ФОРВАРД"
- АО "Юнекс Банк"
Стоит напомнить, что большинство украинских пенсионеров (66,4% - согласно данным весной) предпочитают получать пенсии именно в банковских учреждениях.
Ранее мы писали о том, что украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет, но есть одно "но".
Также сообщалось, что Кабмин предлагает платить украинцам компенсации за задержку пенсий и зарплат.
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