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В яких банках в Україні виплачують пенсії та допомоги: оновлений список

Субота 11 липня 2020 07:59
В яких банках в Україні виплачують пенсії та допомоги: оновлений список
В яких банках в Україні виплачують пенсії (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Мінфін України розширив список банків для виплати пенсій, зарплати бюджетникам і допомоги

В Україні збільшили список банків для виплати пенсій. Таке рішення схвалили в міністерстві фінансів, і тепер пенсійні виплати громадяни можуть отримувати вже в 45 банках (раніше їх було 42).

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, опублікований на сайті Мінфіну.

В яких банках в Україні виплачують пенсії: список

  • АТ "Ощадбанк"
  • АТ КБ "ПриватБанк"
  • АТ АБ "Укргазбанк"
  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  • АТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
  • АТ "АЛЬФА-БАНК"
  • АТ "Банк Альянс"
  • АТ "БАНК ВОСТОК"
  • АТ КБ "Глобус Банк"
  • АТ "Східно-Український банк "ГРАНТ "
  • АТ "Ідея Банк"
  • АТ АКБ "Індустріалбанк"
  • АТ "БАНК "Кліринговий дім "
  • АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  • АТ "АКБ "Конкорд "
  • АТ "Банк Кредит Дніпро"
  • АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  • АТ "Кредобанк"
  • АТ "КРИСТАЛБАНК"
  • АТ АКБ "Львів"
  • АТ "МЕГАБАНК"
  • АТ "МЕТАБАНК"
  • АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  • АТ "МОТОР-БАНК"
  • АТ "МТБ БАНК"
  • АТ "ОТП Банк"
  • АТ АБ "Південний"
  • АТ "Піреус Банк МКБ"
  • АТ "ПОЛІКОМБАНК"
  • АТ "Полтава-банк"
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК"
  • АТ "ПроКредит Банк"
  • АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  • АТ "АКБ "РАДАБАНК "
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • АТ "БАНК СІЧ"
  • АТ "ТАСКОМБАНК"
  • АТ "Укрбудінвестбанк"
  • АТ "УкрСиббанк"
  • АТ "Універсал Банк"
  • АТ "БАНК ФОРВАРД"
  • АТ "Юнекс Банк"

Варто нагадати, що більшість українських пенсіонерів (66,4% - згідно з даними навесні) воліють отримувати пенсії саме у банківських установах.

Раніше ми писали про те, що українці зможуть виходити на пенсію раніше 60 років, але є одне "але".

Також повідомлялося, що Кабмін пропонує платити українцям компенсації за затримку пенсій і зарплат.

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