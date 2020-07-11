В яких банках в Україні виплачують пенсії та допомоги: оновлений список

В яких банках в Україні виплачують пенсії (колаж РБК-Україна)

Мінфін України розширив список банків для виплати пенсій, зарплати бюджетникам і допомоги

В Україні збільшили список банків для виплати пенсій. Таке рішення схвалили в міністерстві фінансів, і тепер пенсійні виплати громадяни можуть отримувати вже в 45 банках (раніше їх було 42).

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, опублікований на сайті Мінфіну.

В яких банках в Україні виплачують пенсії: список

АТ "Ощадбанк"

АТ КБ "ПриватБанк"

АТ АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Банк Альянс"

АТ "БАНК ВОСТОК"

АТ КБ "Глобус Банк"

АТ "Східно-Український банк "ГРАНТ "

АТ "Ідея Банк"

АТ АКБ "Індустріалбанк"

АТ "БАНК "Кліринговий дім "

АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

АТ "АКБ "Конкорд "

АТ "Банк Кредит Дніпро"

АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "Кредобанк"

АТ "КРИСТАЛБАНК"

АТ АКБ "Львів"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "МЕТАБАНК"

АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "МОТОР-БАНК"

АТ "МТБ БАНК"

АТ "ОТП Банк"

АТ АБ "Південний"

АТ "Піреус Банк МКБ"

АТ "ПОЛІКОМБАНК"

АТ "Полтава-банк"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "ПроКредит Банк"

АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АТ "АКБ "РАДАБАНК "

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "БАНК СІЧ"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "Укрбудінвестбанк"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "Універсал Банк"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

АТ "Юнекс Банк"

Варто нагадати, що більшість українських пенсіонерів (66,4% - згідно з даними навесні) воліють отримувати пенсії саме у банківських установах.

Раніше ми писали про те, що українці зможуть виходити на пенсію раніше 60 років, але є одне "але".

Також повідомлялося, що Кабмін пропонує платити українцям компенсації за затримку пенсій і зарплат.