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На яких авто поліцейські таємно "полюватимуть" на порушників ПДР

Середа 02 грудня 2020 23:07
На яких авто поліцейські таємно "полюватимуть" на порушників ПДР
В Україні порушників ПДР ловитимуть "фантомні патрулі" (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні спеціальні поліцейські патрулі на дорогах ловитимуть водіїв за перевищення швидкості та порушення ПДР. Для більшої ефективності правоохоронці пересядуть в автомобілі-"фантоми" - машини без розпізнавальних знаків і символіки, щоб маскуватися від лихачів.

Попри головну ідею про таємність таких патрулів, вже стало відомо, на базі яких автомобілів роз'їжджатимуть поліцейські. Про це передає Auto24.

За словами глави Укрінфрапроекту Кирила Хом'якова, для прихованого контролю швидкості руху водіїв перші машини-"фантоми" будуть створені на базі Skoda Kodiaq.

Такі авто дозволять стежити за швидкістю руху в попутному і зустрічному напрямку.

У разі виявлення порушення правил їзди "фантоми" будуть включати мигалки та зупиняти водіїв.

"Ми запускаємо пілотний проект і вже чотири таких автомобілі запрацюють в цьому році", - розповів чиновник.

Зазначається, що крім цих чотирьох "фантомних патрулів" надалі інші автомобілі можуть бути й іншої марки та моделі.

Так, нещодавно в міністерстві внутрішніх справ заявляли про плани до кінця 2023 року вивести на дороги України кілька сотень "фантомних патрулів".

На яких авто поліцейські таємно &quot;полюватимуть&quot; на порушників ПДР

"Фантомні патрулі" в Україні будуть на базі Skoda Kodiaq (фото: auto.24tv.ua)

Раніше ми писали про те, що у МВС хочуть підвищити штрафи для водіїв у тисячі разів.

Нагадаємо також, що в Україні 25 листопада набули чинності нові ПДР, які стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів.

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