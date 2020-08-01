Какие зарплаты ждут украинцев в 2021: эксперт поделился неожиданным прогнозом

Средняя зарплата в Украине в течении трех лет вырастет. По прогнозам экспертов, вырастет она до 17 тысяч гривен. Минималку же, в свою очередь, должны увеличить до 7176 гривен.

По оценкам министерства развития экономики, в предстоящем году украинцы будут зарабатывать минимум на 12,1% больше, чем в этом. Но нужно также понимать один важный момент: это не значит, что мы станем богаче, ведь часть повышенной зарплаты "съест" инфляция. Стоит отметить, что в 2022 году средняя зарплата тоже увеличится на 6%, а в 2022 - на 5%.Об этом информирует издание OBOZREVATEL.

По прогнозу чиновников, средняя зароботная плата в 2021 году будет составлять 13 632 гривен, в 2022 - 15 414 гривен, а в 2023 - 17 169 гривен. Также прогноз включает в себя и оценки о минимальных зароботных платах, которые в 2021 году составят 6250 гривен, в 2022 - 6700 грн, в 2023 - 7176 грн.

HR-эксперт Александр Белоус утверждает, что как-либо комментировать подобный рост зарплаты без учета и оценки повышения общего уровня цен на товары и услуги - лишено всякого смысла.

"Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый - рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент - какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены - на 12%, мы только обеднеем", - поясняет Белоус.

Ранее мы писали о том, что НБУ спрогнозировал последствия кризиса.

Напомним, что в правительстве спрогнозировали рост минимальной зарплаты и выплат бюджетникам.