В правительстве спрогнозировали рост минимальной зарплаты и выплат бюджетникам

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В следующем году ожидается двухэтапное повышение

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства дало прогноз роста минимальной зарплаты и ставки Единой тарифной сетки. Резкий рост ожидается в 2021 году, после чего темпы замедлятся.

Соответствующий проект постановления "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы" содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.

Как отмечается в пояснительной записке, в проекте были изменены параметры государственных социальных стандартов с определением минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году на уровне 6250 гривен (двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен).

Согласно прогнозу, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6700 гривен, в 2023 году - до 7176 гривен.

Кроме того, ожидается рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на уровне соответственно: 2782 гривен в 2021 году , 2983 гривен в 2022 году, и 3195 гривен 2023 году.

Как сообщало РБК-Украина, правительство планирует повысить с 1 сентября 2020 года ставку работника первого тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен.

Напомним, Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что 1 сентября она вырастет до 5000 гривен, с 1 января 2021 году поднимется до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500 гривен.